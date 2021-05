Knowit ja Cybercom yhdistyvät: syntyy pohjoismainen uusi ja vahva digitaalisten ratkaisuiden yritys

Knowit Oy on konsulttiyritys, joka kiihtyvän digitalisaation aikakautena luo yksilöllistä arvoa asiakkaille tarjoamalla rajat ylittäviä ratkaisutoimituksia kolmella eri liiketoiminta-alueella, jotka ovat Experience, Insight ja Solutions. Knowit erottuu muista konsulttitoimistoista sillä, että yrityksessä yhdistyy suunnittelu- ja viestintäosaaminen, liikkeenjohdon konsultointiosaaminen ja IT-osaaminen. Knowitilla työskentelee n. 1850 työntekijää Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa ja Saksassa.

About Knowit

Knowit AB (publ) is a consultancy firm that creates unique customer values by offering digital and cross-functional solutions from three business areas: Experience, Insight, and Solutions. It is the capacity to combine competencies within design and communication, management consultancy and IT that sets us apart from other consultancy firms. Our vision is to create a sustainable and humane society through digitalization and innovation. Knowit was founded in 1990 and currently has about 2,600 employees in 14 locations in Sweden, five locations in Norway, and one each in Denmark, Finland and Germany. Knowit AB (publ) is listed on the Mid Cap list on NASDAQ Nordic in Stockholm. For more information about Knowit, please visit knowit.eu.