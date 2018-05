Koas käynnistää kahden kerrostalon rakennustyöt Jyväskylän keskustassa

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr (Koas) rakentaa Jyväskylän keskustakampusta – nyt käynnistyy uudishanke Harjun kupeessa. Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimii Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi.

Koasin rakentamistahti jatkuu kiivaana. Maanantaina 21.5. aloitetaan säätiön kahden uudiskerrostalon rakennustyöt keskustassa. Talot rakennetaan talven aikana puretun keskusseurakuntatalon uudisosan paikalle.

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:n (Koas) toimitusjohtaja Matti Tanskasen mukaan uusi kerrostalokokonaisuus on nimetty Koas Harjuksi, sillä se rakennetaan aivan Harjun ulkoilualueen viereen. Uudiskohteen välittömässä läheisyydessä ovat myös Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus ja keskustan palvelut.

– Jyväskylä on ainutlaatuinen korkeakoulukaupunki, jossa kampukset ovat keskustassa. Strategianamme on rakentaa keskustakampusta, jossa opiskelija-asuminen sijoittuu lähelle opiskelupaikkoja ja palveluja. Koas Harjun kohde tuo osaltaan strategiaamme todeksi, Tanskanen toteaa.

Yhteistiloihin kuntosali

Koas Harjun pihapiiriin rakennetaan 7- ja 8-kerroksiset ullakolliset asuintalot, joihin tulee yhteensä 160 asuntoa. Asunnoista 136 on pieniä yksiöitä (24,4–29 m2) ja 24 kaksioita (37,5–48,5 m2). Auto- ja pyöräsäilytystä varten rakennetaan hallitilat talojen alle.

Rakennusten yhteenlaskettu huoneistoala on reilut 4700 neliötä ja kerrosala lähes 7000 neliötä. Kuten muissakin Koasin uudiskohteissa, myös Koas Harjussa panostetaan viihtyisiin yhteiskäyttötiloihin. Niille neliöitä on varattu yli 900. Tanskanen paljastaa, että tiloihin on tulossa esimerkiksi kuntosali.

– Hankkeen rakennuslupa on myönnetty ja rakennustyöt on aikataulutettu siten, että maarakennus- ja perustustyöt alkavat heti. Rakennukset valmistuvat joulukuun 2019 alkuun mennessä. Hankkeen hankinta-arvo on runsaat 15,5 miljoonaa euroa. ARA:lta on saatu rakentamiseen korkotukilainaa sekä investointitukea 10 prosenttia hankkeen arvosta, Tanskanen kertoo.

Sisäpiha asuinkäyttöön

Koas Harju rakennetaan Koasin Kauppakadulla sijaitsevan toimistorakennuksen ja keskusseurakuntatalon väliselle sisäpihalle.

Koas Harjun arkkitehtisuunnittelun on tehnyt jyväskyläläinen Arkkitehtipalvelu Oy, joka on suunnitellut lukuisia asuinrakennuksia Jyväskylään ja useihin muihin Suomen suuriin kaupunkeihin. Kohteen pääsuunnittelusta vastasi arkkitehti SAFA Jan Niukkanen.

– KOAS Harju on perusarkkitehtuuriltaan pelkistetty ja muodoltaan klassinen kokonaisuus. Hanke tiivistää harvaa korttelia ja luo jännittävän ulkotilojen sarjan sen ytimeen. Harjun asukkaille on luotu mahdollisuus urbaaniin asumiseen Jyväskylän parhaiden palveluiden äärellä, Niukkanen kuvailee.

Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimii Pohjola Rakennus -konserniin kuuluva Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi. Konserni on rakentanut yhteensä yli 10 000 asuntoa ja on Tampereen, Turun ja Jyväskylän seudulla yksi suurimmista asuntorakentajista. Tällä hetkellä konsernilla on asuntoja rakenteilla noin 2500.

–On hienoa, että saamme lähteä toteuttamaan tätä hanketta Koasin kanssa. Pääsemme tekemään asuntoja, jotka huomioivat modernit asumistarpeet ja ovat tehokkaasti suunniteltuja, iloitsee Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomen toimitusjohtaja Tomi Jukola.

