Kodin päivää vietetään lauantaina 8.10.

Kodilla merkittävä vaikutus suomalaisten onnellisuuteen 30.9.2022 10:40:00 EEST | Tiedote

Asuntosäätiön Kotionnellisuus-tutkimuksen mukaan kodilla on terveyden ja ihmissuhteiden rinnalla suurin vaikutus suomalaisten onnellisuuteen. Tuoreen mittauksen mukaan suomalaisten yleinen onnellisuus on laskusuunnassa, ja kotona koettujen tunteiden sävy on muuttunut. Lauantaina 8.10. vietetään Kodin päivää – epävarmoina aikoina kodin tärkeys korostuu.