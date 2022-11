KOFF Jouluolut tulee nyt kahdelta uudistavan viljelyn tilalta

KOFF Jouluoluen viljelijät on jälleen valittu mallastaja Viking Maltin sopimusviljelijöistä. Mallasohran matkan voi näin jäljittää pellosta pöytään. Viking Maltin suorittaman auditoinnin lisäksi Baltic Sea Action Group (BSAG) arvioi tilan toiminnan Itämeri-ystävällisyyden.

Auditoinnissa ja arviossa tarkastellaan tilan viljelyä, lajikkeiden valintaa, lannoitusta, viljelykiertoa, ohran kuivaamista ja varastointia. Uudistavassa viljelyssä maaperä varastoi hiiltä maaperään ilmastonmuutosta hilliten. Hyvän sadon lisäksi tavoitellaan maaperän kasvukunnon parantamista, luonnon monimuotoisuuden ja maan hiilivaraston kasvua sekä toimivaa vesitaloutta

”Tilamme on yksi Suomen noin sadasta Carbon Action -tilasta. Carbon Action -alustalla viljelijät ja tutkijat jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan uudistavan viljelyn suhteen. Meille on myös tärkeää, että raaka-aineitamme ostava elintarvikeketju jakaa arvomme ja kaikki ketjun toimijat osallistuvat yhdessä tehtävään ympäristötyöhön”, kertoo Sirkku Puumala.



Viljelyksessä Verkatakkilassa on noin 200 hehtaaria peltoa kolmen eri tilakeskuksen alueella. Maan kasvukunnon vaalimisesta innostunut viljelijäpari on tehnyt aktiivisia toimenpiteitä kasvukunnon kohentamiseksi jo seitsemän vuotta.Tilan viljelykierrossa on mallasohraa, kuminaa, syysvehnää, syysruista, härkäpapua sekä maanparannusnurmea. Myös vuoden 2021 KOFF Jouluolut tuli Verkatakkilasta.

”On ollut ilo saada seurata jo vuosia Verkatakkilan tilan viljelijäparin innostunutta ja ennakkoluulottomasti kokeilevaa otetta maan kasvukunnon parantamiseksi ja ympäristön hyväksi. Myös Finskaksen tilalla tehdään hienoa ja pitkäjänteistä työtä samojen tavoitteiden eteen. Molemmat tilat ovat viime vuosina panostaneet kerääjäkasviseosten käyttöön myös mallasohralla ja lisäävät näin tilan monimuotoisuutta”, kertoo Carbon Actionin viljelijäyhteistyöstä vastaava Soja Sädeharju BSAG:sta.

Myös Antti Finskas on toista kertaa KOFF Jouluoluen viljelijänä, ensimmäisen kerran Vuolenkoskelta KOFF Jouluoluen ohra tuli vuonna 2019.

”Hyvän ja laadukkaan sadon tuottaminen kestävästi on toiminta-ajatuksemme. Yhteistyö ja uuden oppiminen osaavassa verkostossa on innostavaa. Viljelytyö on myös ilmastotyötä”, viljelijä Antti Finskas kertoo.

Suomalainen Carbon Action -alusta tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Lisäksi alustalla edistetään ilmastonmuutosta hillitsevien ja maan kasvukuntoa parantavien regeneratiivisten viljelytoimenpiteiden käyttöönottoa. Carbon Action on Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kokoama ja Sitran käynnistysrahoituksella vuonna 2017 aloitettu pilotti, jonka tutkimusyhteistyöstä vastaa Ilmatieteen laitos. BSAG vastaa kokonaisuudesta sekä yritys- ja viljelijäyhteistyöstä. Carbon Action pilotista on kasvanut yhteistyöalusta, jossa on useita hankkeita, rahoittajia, viljelijöitä, neuvojia, tutkijoita ja yrityksiä.

Sinebrychoff valmistaa kaikki juomansa hiilineutraalisti, eli Keravan panimolla tai virvoitusjuomaosastolla ei käytetä lainkaan hiilipohjaista energiaa. Lisäksi pienet, jäljelle jääneet päästöt tuotannossa on kompensoitu.

”Emoyhtiömme Carlsberg-konserni julkisti elokuussa uuden versionsa vastuullisuusohjelmastaan, joka on nyt nimeltään Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs. Nyt mukana ovat vahvemmin pakkaushukan vähentäminen ja uudistava viljely, mitä KOFF Jouluolutkin edustaa. Tarkkaan auditoitu KOFF Jouluolut on ollut keihäänkärkenämme kestävän kehityksen oluena jo kauan, ekologisempaa olutta saa Suomesta etsiä”, kertoo Sinebrychoffin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström.

KOFF Jouluolut tuotiin ensimmäisen kerran markkinoille vuonna 1987. Se on kullanruskea, pehmeä ja täyteläinen wieniläistyylinen lager. Tummaksi paahdettu ohramallas ja Saaz-humala tuovat olueen joulun aromeja. KOFF Jouluolut on saatavilla lasipullossa ja tölkissä 4,5 % vahvuisena.

Tuotetiedot:



KOFF Jouluolut 4,5 %

Olut

Ainesosat: vesi, ohramallas, ohra, humala.

Oluttyyppi: Wieniläistyylinen lager

Alkoholi: 4,5 til-%

Kantavierre: 12,2 %Plato

Väri: 40 EBC

Katkerot: 20 EBU

Ravintosisältö per 100 ml: Energia: 194 kJ / 46 kcal

