Kohdunkaulan syöpää aiheuttavalle HPV-infektiolle altistutaan jo nuorena

Yli 80 prosenttia ihmisistä saa papilloomaviruksen elämänsä aikana. Nuorilla naisilla, joilla ei ole aiemmin ollut HPV-infektiota, rokote estää 93–100 prosenttia syövistä ja niistä esiastemuutoksista, jotka ovat käytetyn rokotteen sisältämien HPV-tyyppien aiheuttamia.*

Vuonna 2009 syntyneistä rokotuksen saaneiden osuus on valtakunnallisen rokotusrekisterin mukaan koko Suomea (tytöt 71 %, pojat 62,2 %) matalampi Pornaisissa, Mäntsälässä ja Hyvinkäällä sekä poikien osalta myös Nurmijärvellä. Keskimäärin Keusoten alueen tytöistä on rokotettu 67,8 % ja pojista 55,8 %.**

HPV-rokote ehkäisee syövän kehittymistä

HPV-rokote on turvallinen keino estää kohdunkaulan syövän ja sen esiasteiden kehittyminen. HPV-rokote on tarjottu maksutta kansallisessa rokotusohjelmassa 5.- ja 6.-luokkalaisille tytöille vuodesta 2013 alkaen. Poikien rokottaminen aloitettiin vuonna 2020. Rokotteen teho on paras, kun se otetaan ennen seksielämän alkamista. Rokotteenantaa kouluterveydenhoitaja.

Rokotteen käyttöönottoa on edeltänyt yli 15 vuoden huolellinen tutkimustyö. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan tutkimukset ovat osoittaneen HPV-rokotteen vähentäneen erittäin merkittävästi kohdunkaulan syövän esiintyvyyttä väestössä ja hävittävän syövän esiasteet lähes kokonaan. Tämän lisäksi rokotteella voidaan ehkäistä osa ulkosynnytinten, pään ja kaulan alueen ja peräaukon ja peniksen syövistä. Rokotteen on tähän mennessä saanut jo 300 miljoonaa nuorta.

Kohdunkaulan syövän seu lontaan osallistutaan aiempaa heikommin

HPV-viruksen aiheuttama kohdunkaulasyövän ilmaantuminen on suurinta 30–39-vuotiailla naisilla. Syöpään sairastuu viisi tuhannesta elämänsä aikana, ja syövän esiasteeseen sairastuu noin 10 % naisista.

Kohdunkaulan syövän seulonnan tarkoituksena on todeta mahdollinen syövän esiaste ja hoitaa se mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaisella esiasteen hoidolla ehkäistään syövän kehittyminen.

Suomessa seulonnoilla on saatu vähennettyä kohdunkaulan syövän esiintymistä yli 80 prosentilla 1960-luvusta lähtien. Uusien tapausten kokonaismäärä on pienentynyt, mutta viimeisten 15 vuoden aikana kohdunkaulan syövän on todettu lisääntyneen 30–35-vuotiaiden ikäryhmässä. Tällä hetkellä vuosittain todetaan 150–175 uutta tapausta.

Keusoten alueella kohdunkaulan syövän seulontoihin osallistuminen on maan keskitasoa. Vuonna 2020 seulontoihin osallistui 70,6 % kaikista naisista. Kuitenkin 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä osallistumisprosentti jäi Järvenpäässä, Tuusulassa ja Hyvinkäällä koko maatakin (49,2 %) alemmaksi.***

Seulontaan osallistuminen on halpa henkivakuutus.Maksuttomaan seulontaan ovat oikeutettuja kaikki 25–65-vuotiaat naiset viiden vuoden välin. Alle 30-vuotiaiden naisten seulonta perustuu Papa-kokeeseen, ja yli 30-vuotiailla HPV-testiin.

Kunta Tytöt Pojat Pornainen 62,3 60,6 Mäntsälä 62,8 55,7 Hyvinkää 68,0 31,4 Nurmijärvi 71,0 56,8 Tuusula 71,0 63,1 Järvenpää 71,6 67,2 Koko Suomi 71,0 62,2 HUSin alue 72,7 64,0

**Taulukko 1: Vähintään yhden HPV-rokotusannoksen saaneiden osuus vuonna 2009 syntyneistä, % (lähde: valtakunnallinen rokotusrekisteri)

Kunta 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 Kaikki Pornainen 50,0 76,2 66,7 68 58,3 71,4 80,8 71,0 80,6 70,8 Mäntsälä 60,3 68,8 69,7 68,9 76,9 77,4 74,7 75,6 72,4 72,6 Järvenpää 48,1 67,3 74,6 71,4 76,8 78,5 74,8 77,6 77,7 72,1 Nurmijärvi 55,9 61,7 68,5 71,1 73,4 76,9 66,9 72,1 74,5 70,3 Tuusula 47,8 60,2 64,8 69,7 77,2 71,7 76,2 72,1 74,0 70,1 Hyvinkää 43,6 62,8 67,1 68,8 75,7 65,6 71,9 79,1 73,2 68,6

*** Taulukko 2: Kohdunkaulan syövän seulonnan osanottoprosentit kunnittain ja ikäryhmittäin 2020, % (lähde: HUS-laboratorioiden seulontatilastot)

