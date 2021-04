Kohti 24/7 vianetsintää: Järvi-Suomen Energia ja Esri Finland testaavat miehittämättömien kopterien hyödyntämistä sähkölinjojen tarkastamiseksi

Liisa-myrskyn jälkien korjaus loppusuoralla – viimeisillä vika-alueilla rajuja tuhoja 20.11.2020 16:09:25 EET | Tiedote

Liisa-myrskyn jäljiltä on sähköttä alle 500 taloutta. Puuskatuulet aiheuttivat paikoin rajuja tuhoja ja katkenneita pylväitä on vaihdettu liuta. Tavoitteena on saada palautettua sähköt kaikille keskijänniteverkon vikojen piirissä oleville tämän päivän aikana. Viikonlopulle ennustetun myräkän ja viiveellä ilmaantuvien vikojen varalta korotettua korjaushenkilöstön varallaoloa jatketaan viikonlopun yli