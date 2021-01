Kohti kiihkeää kuntavaalikevättä – MT:n ja MTK:n paneeli aloittaa kevään poliittisen keskustelun kuntavaalien lähestyessä maanantaina 11.1 klo 10

Kestävän kasvun ohjelman perustuttava koko Suomen vahvuuksiin 1.12.2020 09:50:58 EET | Tiedote

Valtioneuvosto julkisti perjantaina eduskunnalle annettavan selonteon EU:n elvytysvarojen käytöstä. Selonteko antaa mahdollisuuden rakentaa Suomen elvytyspaketti kasvua tukevaksi, mutta ei sitä vielä takaa. Elvytyspaketin on oltava riittävän rohkea, kotimaisia investointeja vauhdittava ja sen on perustuttava Suomen jo olemassa oleviin vahvuuksiin kuten vihreään kasvuun. - On tärkeää, että jokainen elvytyseuro käytetään fiksulla tavalla. Siksi selonteon eduskuntakäsittelyssä tulee varmistaa, että elvytysvarat kohdistuvat aidosti kilpailukykyä ja elinkeinotoimintaa tukeviin hankkeisiin, kestävään kasvuun, osaamisen vahvistamiseen ja uudistumiseen. Myös metsäteollisuutemme rooli ja potentiaali osana kestävää kasvua on tärkeää tunnistaa riittävällä tavalla, sanoo MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.