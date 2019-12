Kohti lapsiystävällisempää Pohjanmaata

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä monialaisuus ja eri toimijoiden välinen yhteistyö ovat erityisen tärkeitä. Vuoden vaihteessa päättyvä valtakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on Pohjanmaalla edistänyt työtä lasten ja perheiden hyväksi.

Viimeisen vuoden aikana teemana on ollut sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö.

- Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteinen tehtävä, joka kattaa useita sektoreita: sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi ja kolmas sektori. Pohjanmaalla yhteistyön syventäminen ja jatkaminen on tärkeää, koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on eriytymässä kunnallisesta sivistystoimesta, kuvailee Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtaja ja LAPE-yhteistyöryhmän puheenjohtaja Christina Knookala.

Muutosohjelman tiimoilta Pohjanmaalla on järjestetty maakunnallisia LAPE-akatemiatilaisuuksia, joihin on osallistunut yhteensä 160 lasten ja perheiden parissa toimivaa ammattilaista.

- LAPE-akatemiatilaisuuksissa on muun muassa käsitelty lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa maakunnassa, lapsibudjetointia sekä tutkimusperustaa, jolle kansallinen lapsistrategiatyö pohjautuu, kertoo muutosagentti Riku Niemistö.

Kunnille työkaluja hyvinvointityöhön

Pohjanmaan LAPE-ohjelman sivistys- ja sote-johdosta koostuva yhteistyöryhmä suosittelee monialaisen hyvinvointityön jatkamista myös ohjelman päättymisen jälkeen.

Kunnille on lähetetty suositukset koskien lapsiystävällistä kuntaa, alueellista lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, perhekeskusta sekä yhteisiä työmenetelmiä.

- Kunnat voivat esimerkiksi ottaa päätöksenteossa käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin. Olemme myös koonneet kunnille suosituksia alueellista lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa varten. Nämä materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä, Knookala kertoo.

Valtakunnallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) 2016-2019 tavoitteina ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen.