Koirafanien kirjasarjan jatko-osassa valmistaudutaan jouluun

Koirahoitolan kaverukset ovat innoissaan lähestyvästä lomasta. Kingi, Emma ja Napoleon eivät jaksaisi odottaa omia hanukkalahjojaan, ja Hugo, Vohveli ja Lulu valmistautuvat rentoon joulunviettoon kotona.

Mutta sitten yllätysvieraat keskeyttävät Lulun kuvaussession, Emma kompuroi agilitykisassa ja Hugo saa kuulla, että Vohveli, hänen uusi koiranpentusiskonsa, odottaa joululahjoja joltakin Jouluhauvalta. Hugo ei ole koskaan ennen kuullut Jouluhauvasta!

”Joulupukilla on koira! Hänen nimensä on jouluhauva, ja hän tuo lahjoja kaikkien perheiden kaikille koirille! Hän piilottaa nameja ja leluja omistajien kenkiin! Kuvitelkaa, miten ihanaa on löytää lahjoja koko talon parhaimman tuoksuisesta paikasta. Tuskin maltan odottaa!”

Hugo ei halua Vohvelin pettyvän, joten on vain yksi asia, minkä hän voi tehdä: kutsua ystävänsä mukaan Koirakamujen tähän asti suurimpaan koitokseen. Kommelluksista ei vauhtia ja hännänheilutusta puutu, mutta onneksi nämä koirat ovat aina valmiita seikkailuun!

”Nämä hurmaavat koirat veivät minut elämäni seikkailulle täynnä käänteitä, jotka saavat hännän heilumaan.”

– Bowen Yang, Saturday Night Live

Kirjojen ikäsuositus on 7+, mutta niistä nauttivat varmasti myös nuoremmat sisarukset sekä aikuiset lukijat. Kirjan on suomentanut Heidi Nimeinen ja äänikirjan lukee Markus Bäckman.

Rachel Wenitsky ja David Sidorov ovat kokeneita komedian asiantuntijoita ja Los Angelesissa asuva aviopari. Wenitsky on komediakirjoittaja ja näyttelijä, joka on käsikirjoittanut muun muassa ohjelmiin The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ja Saturday Night Live.

Tor Freeman on kotoisin Lontoosta. Hän opiskeli kuvittamista Kingstonin yliopistossa ja on kirjoittanut ja kuvittanut monia lastenkirjoja. Hänen töitään on julkaistu lehdissä ja hän on opettanut taidetta eri ikäisille oppilaille.

