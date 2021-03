Koirailoa on hyvän mielen kirja koirien ystäville

Jaana-Mirjam Mustavuoren Koirailoa — Rakkautta, rapsutuksia ja räntälenkkejä (Kirjapaja) kertoo ihmisen ja koiran yhteisestä arjesta, kumppanuudesta ja pitkästä ystävyydestä. Teoksessa käsitellään yhteiselämän koko kirjoa pennun kotiutumisesta aina haikeisiin jäähyväisiin.

Mustavuori pohtii, mitä kaikkea ihmisen ja koiran suhde pitää sisällään. Millaista on kahden lajin välinen vuorovaikutus arjessa? Millaisia merkityksiä ja rooleja koirille annetaan nykyisin? Ja miten koirasta on tullut nykyisenkaltainen onnellisuuskumppani ihmiselle?

Vetoavia katseita, märkiä pusuja ja pitkiä kävelyretkiä – kaikkea tätä on ihmisen ja koiran kumppanuus parhaimmillaan. Koiran läheisyys, tuki, vilpitön elämänilo ja kiintymys tuovat elämään merkitystä, päiviin rytmiä ja kaikkinaista hyvinvointia.

Suloinen pentu pyöräyttää arjen uusiksi kuin ihmislapsi konsanaan. Jaana-Mirjam Mustavuori kuvaa ensi hetkiään uuden perheenjäsenen seurassa: ”Tuntia myöhemmin poistuimme ulko-ovesta mustavalkoinen havannankoiran pentu mukanamme. Minä menin pennun kanssa auton takapenkille, ja mies ajoi koko porukan kotiin. Olin euforisessa tilassa. Pentu oli niin söpö, etten tiennyt, miten päin olla. Olin kuuden promillen rakkaushumalassa ja halusin pennulle pelkkää hyvää. Halusin suojella sitä ja pitää siitä huolta.”

Paitsi että Koirailoa on riemastuttava lukukokemus, se tarjoaa kiinnostavaa tietoa ja vertaistukea koirien ystäville siitä, millaista on elää koiran kanssa. Suomessa on 800 000 koiraa. Joka kolmannessa kotitaloudessa on lemmikki, koiran ollessa lemmikeistä suosituin. Korona-aika on saanut monet hankkimaan koiranpennun, ja niitä jonotetaan kasvattajilta.

Jaana-Mirjam Mustavuori on vapaa kirjoittaja, kääntäjä ja kehotietoisuuskouluttaja. Peruskoulutukseltaan hän on juristi. Hän on kirjoittanut useita teoksia hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Mustavuoren lapsuusvuosien kasvukumppani oli Dina-rottweiler, ja aikuiselämän iloja ja suruja hän on jakanut viimeiset 17 vuotta havannankoira Nonon kanssa.

Jaana-Mirjam Mustavuori: Koirailoa — Rakkautta, rapsutuksia ja räntälenkkejä. Kirjapaja 2021. 160 s. Kansi Emmi Kyytsönen. Kl 67.451. ISBN 978-952-354-354-6

