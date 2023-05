Koirakamut pääsevät tekemään elokuvaa

Koirakamut-kirjojen Hugo, Lulu ja Kingi ovat karvaiset kaverukset, jotka käyvät samaa koirapäiväkotia. Vaikka he ovat keskenään erilaisia – yksi on uskollinen kultainennoutaja, toinen Instagram-julkkis ja kolmas innokas pentu – on jokainen heistä todella kiltti koira.





”Nämä hurmaavat koirat veivät minut elämäni seikkailulle täynnä käänteitä, jotka saavat hännän heilumaan.” -Bowen Yang, Saturday Night Live



Kiltit kamut -koirahoitola on väliaikaisesti kiinni, ja Hugo, Lulu ja Kingi liittyvät muiden lemmikkien joukkoon Jasminin työpaikalle elokuvan kuvauksiin. Lulun haave päästä tähdeksi on vihdoin toteutua, mutta Hugo nappaakin roolin vahingossa hänen kuononsa edestä. Pääseekö Lulu yli pettymyksestään? Selviytyykö Kingi kunnialla tehtävästään huolehtia Vohveli-pennusta sillä aikaa, kun Hugo on kuvauksissa? Entä mitä metkuja lavasteissa olevalla marsulaumalla on mielessä?

Koirakamut voivat onneksi luottaa toistensa apuun niin arjessa kuin parrasvaloissa

Kirjojen ikäsuositus on 7+, mutta niistä nauttivat varmasti myös nuoremmat sisarukset sekä aikuiset lukijat. Kirjat on suomentanut Sari Kumpulainen ja äänikirjat lukee Markus Bäckman.

Rachel Wenitsky ja David Sidorov ovat kokeneita komedian asiantuntijoita ja Los Angelesissa asuva aviopari. Wenitsky on komediakirjoittaja ja näyttelijä, joka on käsikirjoittanut muun muassa ohjelmiin The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ja Saturday Night Live.

Tor Freeman on kotoisin Lontoosta. Hän opiskeli kuvittamista Kingstonin yliopistossa ja on kirjoittanut ja kuvittanut monia lastenkirjoja. Hänen töitään on julkaistu lehdissä ja hän on opettanut taidetta eri ikäisille oppilaille.

