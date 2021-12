Koiramessuilla Helsingissä 18.-19. joulukuuta pääosassa ovat koiranäyttelyt

Tänä vuonna Koiramessujen ohjelmaa on karsittu, jotta tapahtumaan saadaan tilaväljyyttä. Messujen kaksi pentunäyttelyä on peruttu, eikä ison kehän lavalla nähdä myöskään kasvattajaryhmien loppukilpailuja ja sankarikoirien palkitsemisia.

Koiramessuilla on käytössä kaikki Messukeskuksen isot hallit ja yhteiset tilat. Tapahtumaan tulijoilta tarkistetaan koronapassi ja osallistujilta edellytetään kasvomaskin käyttöä.

- Painotamme vahvasti terveysturvallisuutta. Vetoamme kaikkiin tapahtuman osallistujiin: pyritään toimimaan mahdollisimman hyvin muut kanssaihmiset huomioon ottaen, sanoo tapahtuman järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja Kimmo Mustonen.

Koiranäyttelyiden aikatauluja on väljennetty

Messuilla nähdään lauantaina pohjoismaisessa Helsinki Winner 2021 -näyttelyssä lähes 6 400 koiraa ja sunnuntaina kansainvälisessä Voittaja 2021 -näyttelyssä noin 6 500 koiraa. Näyttelykehissä voi tutustua 339 eri koirarotuun.

Lauantaina eniten koiria on ilmoitettu whippettien, labradorinnoutajien, dalmatiankoirien, kultaistennoutajien ja shetlanninlammaskoirien kehiin. Sunnuntain suosituimmat rodut näyttelyssä ovat whippet, labradorinnoutaja, shetlanninlammaskoira, englanninspringerspanieli ja kultainennoutaja.

Näyttelykehissä aikatauluja on väljennetty niin, että koirat arvosteleva ulkomuototuomari käyttää tavallista enemmän aikaa jokaisen koiran arvosteluun. Lisäksi kehien arvosteluaikatauluja on porrastettu.

Näyttelyn parhaan eli Best in show -koiran valitsee lauantaina ulkomuototuomari Harri Lehkonen ja sunnuntaina ulkomuototuomari Marja Talvitie. Näyttelyiden loppukilpailuja voi seurata Messukeskuksen areenalla, jossa on jokaiselle katsojalle oma istumapaikka. Loppukilpailut myös striimataan. Katselulinkki löytyy Koiramessujen verkkosivuilta.

Neuvoja koiran hankintaan ja hoitoon

Koiramessuijen Rotutorilla on mukana yli 40 eri rotuyhdistystä esittelemässä harrastamaansa rotua. HauLife-osastolla saa neuvoja koiran hankintaan ja hoitoon. Osastolla on myös rotuesittelyjä.

Messujen tapahtumakehässä voi tutustua erilaisiin koiraharrastuksiin, kuten agidanceen, noseworkiin, flyballiin ja paimennukseen. Tarjolla on myös koiran aktivointivinkkejä. Messujen ohjelmaan voi tutustua täällä.

Kennelliiton kaverikoirat ja nuorisotoiminta ovat mukana messuilla omilla osastoillaan. Messuilta löytyy myös noin 50 koiratarvikemyyjää ja brändiä.

Vuoden virkakoirat ohjaajineen palkitaan Koiramessuilla

Kennelliitto palkitsee vuosittain Poliisin, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Rikosseuraamuslaitoksen ja Tullin Vuoden virkakoirat. Koiramessuilla palkitaan tänä vuonna sekä vuoden 2020 että 2021 virkakoirat. Palkinnot luovuttavat koiranohjaajille Koiramessujen Areenalla lauantaina kello 14. alkaen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen ja Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen. Palkitsemistilaisuus striimataan.

Tietoa Vuoden virkakoirista 2020 löytyy täältä ja Vuoden virkakoirista 2021 täältä.