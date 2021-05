Koiran hengityksen ei kuulu haista pahalle - koiran hampaiden päivittäinen harjaaminen on yhtä tärkeää, kuin ihmisellä

FirstVet

FirstVet on maailman ensimmäinen ja johtava, kokonaan digitaalinen eläinklinikka, joka aloitti toimintansa Suomessa keväällä 2018. Mobiili- ja selainsovelluksen kautta toimiva FirstVet tarjoaa eläinlääkärikonsultaatiota kaikkien lemmikkieläinten ja hevosten omistajille videopuhelun välityksellä. FirstVet perustettiin Ruotsissa vuonna 2016 ja on tarjolla Ruotsin lisäksi Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja USA:ssa. Palvelulla on yhteensä noin 450 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Yritys työllistää yhteensä yli 200 eläinlääkäriä, Suomessa FirstVetissä työskentelee sivutoimisesti 25 eläinlääkäriä. Yhteensä etäkonsultaatioita on tehty yli 400 000 kpl joista Suomessa runsas 15 000 kpl.

https://firstvet.com/fi

OneMind Dogs

OneMind Dogs on kansainvälinen, digitaalisiin koiran koulutuspalveluihin ja ammattilaisten kouluttamiseen keskittynyt yritys. OneMind Dogsin juuret ovat agilityssa, jossa koiran ja omistajan yhteistyö on saumatonta. OneMind Dogsin suuren suosion saanut metodi pohjautuu koiran näkökulman ymmärtämiseen. Omistajan ymmärtäessä miten koira oppii ja miksi koira toimii kuten toimii, on koira helppo motivoida toimimaan halutulla tavalla. Vuodesta 2019 lähtien OneMind Dogs on keskittynyt tuomaan palveluitaan yhä lähemmäksi jokaista koiran omistajaa globaalisti. Asiakkaiden tyytyväisyys on korkea, NPS:n ollessa yli 70. Koulutettuja koiria on tähän mennessä yli 100 000.

www.oneminddogs.com