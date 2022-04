Koiranpäivä kannustaa hyviin koirakohtaamisiin

Suomen Kennelliitto: Rotukiellot eivät ole paras tie koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 2.2.2022 16:33:18 EET | Tiedote

Oslon käräjäoikeus totesi päätöksessään 31.1.2021, että englanninbulldoggien ja cavalier kingcharlesinspanielien kasvatus on Norjan eläinsuojelulain vastaista. Tämä on herättänyt keskustelua myös Suomessa. Suomen Kennelliiton näkemys on, että rotukiellot eivät ole paras tapa edistää koirien terveyttä ja hyvinvointia.