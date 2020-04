Koiranpäivänä alkavat Kennelliiton Hyvää elämää koiran kanssa -podcastit

Koiranpäivää vietetään perjantaina 24.4.2020. Kennelliitto julkaisee silloin kaksi podcastia koiranhankinnan tueksi. Julkaisemme tällä viikolla Koiranpäivän kunniaksi myös nettilukukoira Severin videosarjan lapsille sekä vinkkejä koiran ilmeiden tulkintaan. Valtakunnallista Koiranpäivää vietetään nyt 14. kerran.

Tänä vuonna Kennelliiton toiminnassa painotetaan koiran luonnetta ja käyttäytymistä. Tämä näkyy myös Koiranpäivän vietossa. Kannustamme somehaasteiden kautta koiranomistajia aktivoimaan koiriaan eri tavoin, sillä kaikki koirat tarvitsevat koiramaista tekemistä ja liikuntaa.

- Kaikki koirat ovat erilaisia, mutta omistajilleen yhtä rakkaita. Meidän tehtävämme on tarjota koirille hyvä arki, jossa niiden tarpeet täyttyvät, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Erilaisia Kennelliiton jäsenyhdistysten ja muiden toimijoiden Koiranpäivän haasteita voi seurata sosiaalisessa mediassa sekä Kennelliiton että koiraharrastusyhdistysten tileillä. Koiranpäivän somejulkaisut löytyvät Instagramista tunnuksella #Koiranpäivä2020. Haasteita pyörii päivän aikana myös Kennelliiton Koiranpäivä-sivulla Facebookissa ja Kennelliiton Twitter-tilillä.

Podcasteista tietoa koiran hankinnan tueksi

Koiranpennuille on nyt paljon kysyntää. Koiran hankinta kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan, sillä koira on ihmisen paras kaveri parhaimmillaan yli 15 vuoden ajan. Koiranhankintaa suunnitteleville tarjoamme tietoa Koiranpäivänä alkavassa, yhteistyössä a-lehtien Generon kanssa tuottamassa Hyvää elämää koiran kanssa -podcastien sarjassa. Tässä sarjassa julkaistaan kaikkiaan kahdeksan podcastia joka toinen viikko. Lisäksi julkaisemme kaksi podcastia yhteistyössä Lily Talks’in kanssa.

Kennelliiton Hyvää elämää koiran kanssa -podcastissa toimittaja Leena Seppinen jututtaa koirien käyttäytymistutkija Katriina Tiiraa siitä, mistä koiranpentu kannattaa hankkia, ja miten koiran rotu kannattaa valita. Lily Talks’in Anna Vihervaarasta -podcastissa Anna Kauhala jututtaa koirankouluttaja Miira Hellsteniä siitä, mitä pennun hankinnassa kannattaa ottaa huomioon.

Podcastit voi kuunnella verkkosivuillamme 24.4.2020 alkaen osoitteessa www.kennelliitto.fi/podcast.

Nettilukukoira Severi ilahduttaa lapsia verkossa

Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratoiminta on koronavirustilanteen takia tauolla heinäkuun loppuun saakka. Pienten ja vähän isompienkin lukijoiden iloksi julkaisemme keskiviikkona 22.4.2020 YouTubessa nettilukukoira Severin videot. Niiden avulla lapset voivat lukea videolla tarkasti kuuntelevalle hovawart Severille Bellan pentupoppoo -kirjaa. WSOY:n vuonna 2017 julkaiseman kirjan ovat kirjoittaneet Henna Helmi Heinonen ja Reetta Niemensivu.

Bellan pentupoppoo on suunnattu 7-vuotiaille tai tätä vanhemmille lapsille. Kirjassa seurataan esikoululainen Julian ja hänen parhaan kaverinsa Annin seikkailuja Bella-koiran pentueen kanssa.

Piirroskorteista vinkkejä koiran ilmeiden tulkintaan

Jokainen koira on yksilö. Siksi omistajan on tärkeää oppia lukemaan nelijalkaista ystäväänsä mahdollisimman hyvin. Näin koiran toimintaa on helpompi ennakoida. Koiranomistajien tueksi julkaisemme torstaina 23.4.2020 viestintätoimisto BBO:n AD Timo Lemmetin laatimat piirrokset erilaisista koiran ilmeistä.

Piirroksin kerrotaan, miltä näyttävät iloinen ja tyytyväinen koira. Piirrossarjassa nähdään myös, millaisia ovat koiran rauhoittavat eleet, stressiä ja pelkoa sekä vihaisuutta osoittavat eleet.