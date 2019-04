Koiranpäivänä julkaistava avoin verkkokurssi opastaa vastuulliseen koiran hankintaan

Suomen Kennelliitto julkaisee tänään 13. kertaa vietettävänä Koiranpäivänä kaikille avoimen Tuleeko meille koira? -verkkokurssin. Maksuton kurssi antaa erityisesti ensimmäisen koiran hankintaa suunnitteleville työkaluja pohtia omia valmiuksia koiran omistamiseen.

Tuleeko meille koira? -kurssilla käsitellään koiraan ja sen hankintaan liittyviä perusasioita, kuten itselle sopivan rodun valintaa, koiranomistajan arkea sekä koiran omistamisen kustannuksia. Lisäksi kurssilla kerrotaan vastuullisesta koirankasvatuksesta ja neuvotaan, miten voi välttää tukemasta pentutehtailua.

Koirasta haaveilevan ajatuksissa on todennäköisesti jokin näkemys koirasta, kun hän alkaa etsiä ensimmäistä karvaista ystäväänsä. Tuleeko meille koira? -kurssilla muistutetaan, että ulkonäkö ei saa olla rodun valinnan ensimmäinen peruste. Olennaista on koirarodun käyttötarkoitus ja sen soveltuvuus omaan elämäntyyliin.

Eri rodut ovat kehittyneet hoitamaan erilaisia tehtäviä ihmisen kumppanina. Nuo tehtävät vaikuttavat koiran käyttäytymistarpeisiin ja siihen, millaisessa seurassa ja puuhassa se voi hyvin. Esimerkiksi liian vähäisestä liikunnasta johtuva häiriökäyttäytyminen, koiran omistajan taitoihin nähden liian vaativa luonne tai työläs turkki voivat viedä ilon koiran kanssa elämisestä.

Tehtävät ja testit mallintavat koiranomistajan arkea

Asiantuntijoiden artikkeleiden ja videoiden lisäksi kurssilla on hyvin käytännönläheisiä tehtäviä. Koirasta haaveilevat pääsevät testien kautta esimerkiksi tutustumaan luotettavan ja tarkoituksenmukaisen koiratiedon lähteisiin ja kokeilemaan viikon koira-arkea kirjaamalla ylös koiran ulkoilutusvastuut ja yksinoloajat. Lisäksi kurssilla lasketaan, paljonko koiran omistaminen maksaa koko sen eliniän ajan.

Ensimmäistä koiraa hankkivalle saattaa tulla yllätyksenä, että pennun myyntihinta on vain murto-osa koiran kokonaiskustannuksista. Hinnan ei tulisikaan olla merkittävä kriteeri pennun valinnassa tai ylipäätään hankintapäätöksessä. Koiranomistajan talouden tulisi kestää koiran ruoasta, perusterveydenhoidosta, eläinlääkärikuluista, vakuutuksista ja erilaisista tarvikkeista ja harrastuksista koituvat menot.

– Vaikka Suomessa elää arviolta 700 000 koiraa, kaikilla ihmisillä ei ole omakohtaista kokemusta koirista ja niiden kanssa elämisestä. Kun tietää suunnilleen, mitä koiranpito maksaa ja paljonko koira ajallisesti sitoo, pystyy tekemään vastuullisemman päätöksen lemmikin hankkimisesta tai hankkimatta jättämisestä, kertoo kurssin tuottamisesta vastannut Suomen Kennelliiton projektikoordinaattori Kaisa Huttunen.

Koira tarkoittaa parhaimmillaan yli 10 vuoden sitoutumista

Idea kurssista on syntynyt kysymyksistä, joita koiran hankintaa pohtivat ovat esittäneet Kennelliiton henkilöstölle ja luottamushenkilöille erilaisissa tapahtumissa.

– Suomen Kennelliitto on koko 130-vuotisen historiansa ajan puhunut vastuullisen koiran hankinnan ja omistamisen puolesta. Digitalisaatio antaa uusia mahdollisuuksia havainnollistaa sitä, että koiran hankinta tarkoittaa yli 10 vuoden sitoutumista kokonaiseen elämäntapaan. Toivommekin, että tieto kurssista leviäisi mahdollisimman laajalle, sanoo Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Tuleeko meille koira? -kurssi julkaistaan Kennelliiton verkko-oppimisympäristö Digitassussa. Kurssi on ensimmäinen suurelle yleisölle suunnattu maksuton kurssi. Suunnitteilla on jatko-osa, joka on tarkoitettu lähitulevaisuudessa koiranpennun hankkiville. Lisäksi Kennelliiton Hankikoira.fi -sivustolta löytyy rotuyhdistyksiltä tuottamaa tietoa noin kahdestasadasta Suomessa elävästä koirarodusta.