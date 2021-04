Koiranpennun kustannukset ovat ensimmäisenä vuotena tuhansia euroja - rotuvalinta voi moninkertaistaa kulut

FirstVet

FirstVet on maailman ensimmäinen ja johtava, kokonaan digitaalinen eläinklinikka, joka aloitti toimintansa Suomessa keväällä 2018. Mobiili- ja selainsovelluksen kautta toimiva FirstVet tarjoaa eläinlääkärikonsultaatiota kaikkien lemmikkieläinten ja hevosten omistajille videopuhelun välityksellä. FirstVet perustettiin Ruotsissa vuonna 2016 ja on tarjolla Ruotsin lisäksi Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja USA:ssa. Palvelulla on yhteensä noin 450 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Yritys työllistää yhteensä yli 200 eläinlääkäriä, Suomessa FirstVetissä työskentelee sivutoimisesti 25 eläinlääkäriä. Yhteensä etäkonsultaatioita on tehty yli 400 000 kpl joista Suomessa runsas 15 000 kpl.

https://firstvet.com/fi

If Vakuutus

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Me hoidamme vakuutusasiat mutkattomasti, helposti ja hetkessä. Autamme myösyrityksiä turvaamaantoimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 700 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,7 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.