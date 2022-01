Koiranpentujen rekisteröintien kasvu jatkui toisena koronavuonna: Kennelliitto rekisteröi lähes 52 800 koiraa vuonna 2021

Vuonna 2021 Kennelliittoon rekisteröitiin yhteensä 52 771 koiraa, kun rekisteröintejä vuonna 2020 oli 48 895. Rekisteröintien määrä kasvoi 7,9 prosenttia. Koronavuosina 2020 ja 2021 rekisteröintien määrä on kasvanut vuodesta 2019 kaikkiaan lähes 17 prosentilla. Tätä enemmän koiria on rekisteröity vain ennätysvuonna 2008, jolloin koiria rekisteröitiin 52 921.

- Koronavuosina koiran merkitys ihmisen parhaana ystävänä on korostunut. Olosuhteiden muututtua moni uusi koiranomistaja on toteuttanut pitkäaikaisen haaveensa koiran hankinnasta, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Labradorinnoutajan suosio jatkuu

Kolmen suosituimman koirarodun kärki on pysynyt samana kuin viime vuonnakin, mutta suomenlapinkoira kiilasi nyt toiseksi suosituimmaksi roduksi. Eniten rekisteröitiin labradorinnoutajia (2480), seuraavaksi eniten suomenlapinkoiria (1533) ja kolmanneksi eniten jämtlanninpystykorvia (1470).

Sadan suosituimman koirarodun listaus löytyy täältä.

Kymmenen suosituimman koirarodun kuvat löytyvät Kennelliiton mediapankista.

Viime vuonna Kennelliittoon rekisteröitiin koiria yhteensä 304 koirarodusta tai rotumuunnoksesta. Useissa roduissa rekisteröintimäärät ovat hyvin pieniä, vain muutamia koiria. Kymmenen suosituimman rodun listalla roduista kahdeksan ylsi yli tuhannen koiran rekisteröintimäärään.

Uusina rotuina sadan suosituimman koirarodun listalle nousivat irlanninsusikoira, saksanpystykorva keeshond, pieniamerikanpaimenkoira, rhodesiankoira, venäjänbolonka, snautseri, cane corso, lancashirenkarjakoira ja sileäkarvainen kettuterrieri. Vastaavasti listalta putosivat belgianpaimenkoira groenendael, amerinkancockerspanieli, saksanmetsästysterrieri, chow chow, englanninbulldoggi, newfoundlandinkoira, landseer, japaninpystykorva ja amerikanakita.

Vuoden 2021 rekisteröintitilastot voivat elää vielä jonkin verran tämän vuoden aikana muun muassa tuontikoirien kirjausten ja rekisterisiirtojen myötä.

Luna, Alma ja Helmi suosituimmat koiran kutsumanimet

Kennelliiton Omakoira-mobiilisovelluksen kautta on tallennettu lähes 50 000 koiran kutsumanimi. Näistä yleisin on Luna. Suosittuja nimiä ovat myös Alma, Helmi, Hertta ja Sulo. Suurin osa koirien suosituista kutsumanimistä on lyhyitä ja napakoita, jotta koiran on helppo ymmärtää nimensä kutsuttaessa.

Lista 20 suosituimmasta koiran kutsumanimestä löytyy täältä.

Rekisteröityjen rotukoirien suosio on vankka

Harri Lehkonen on tyytyväinen siitä, että koiran hankintaa suunnittelevat arvostavat suomalaisia rekisteröityjä rotukoiria. Taloustutkimuksen marraskuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä koiran hankintaa harkitsevasta haluaa hankkia rekisteröidyn rotukoiran suomalaiselta koirankasvattajalta.

Vastaajien arvioissa korostuivat suomalaisen koirankasvatuksen valtteina luotettavuus, vastuullisuus, turvallisuus ja kotimaisuus. Myös sitä, että koirien terveystiedot ovat saatavilla ja koirat tutkittu, pidettiin tärkeä, samoin yhteydenpidon helppoutta sekä kasvattajien neuvoja ja tukea myös pidemmän aikaa.

Tarkempaa tietoa tutkimuksesta saa täältä.