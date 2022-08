Koirien kiinnipitoaika päättyy lauantaina 20.8.

Vietä leppoisa kesä yhdessä koirasi kanssa 21.6.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Kesä on tullut ja ympäri maata on päästy nauttimaan lämmöstä. Kesän vietossa on kuitenkin hyvä muistaa, että kesään liittyy useita koiran terveydelle vaarallisia asioita, kuten kuumuus. Kokosimme Kennelliitossa koiranomistajan muistilistan kesän yleisimmistä riskitekijöistä, jotta koiran kanssa pääsee nauttimaan kesästä turvallisesti.