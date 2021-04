Koivuniemen Herrasta vuoden 2021 Kehittyvä maaseutumatkailuyritys

Jaa

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry ja Lomalaidun ry ovat myöntäneet Kehittyvä maaseutumatkailuyritys -palkinnon merikarvialaiselle Koivuniemen Herran farmille. Yrityksen neljäs vuosikymmen lähti käyntiin suurten muutosten saattelemana, kun yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos ja hankittiin laajenevaan, ympärivuotiseen matkailuun soveltuvat tilat.

Uuden sukupolven yrittäjille valtakunnallinen tunnustus rohkeasta otteesta

Koivuniemen Herra on tarjonnut ohjelmallista matkailutoimintaa Merikarvialla, Porin seudulla Satakunnassa vuodesta 1991. Yrityksen perustajat, vanhempi isäntäpari Sirkkaliisa ja Markku Koivuniemi, ovat kehittäneet toimintaansa määrätietoisesti jo kolmen vuosikymmenen ajan. Erilaisille ryhmille, leirikouluille ja MuuMaa -kotieläinpihan päiväkävijöille on tarjottu maalaiselämyksiä lehmänlypsystä erilaisiin perinnepajoihin. Nuorempi polvi, Frans ja siskonsa Miina Koivuniemi, halusi vanhempiensa jalanjäljissä jatkaa tärkeäksi kokemaansa työtä.

Koivuniemen Herran matkailutoiminta siirtyi suunnitellusti uuden yrittäjäpolven ohjaksiin viime syksyn aikana. Vaikka koronaepidemia on kurittanut matkailualaa, on Koivuniemen sisarusten usko kotimaan matkailuun jopa kasvanut haasteista huolimatta.

- Luottavaisin mielin lähdimme yrittäjiksi ja onhan meillä vanhan isäntäparin tuki ja turva lähellä. Työskentelyä perheyrityksessä jatketaankin edelleen samalla kokoonpanolla, uudet yrittäjät kertovat.

Vetovastuuseen siirtyessään Frans ja Miina Koivuniemi lähtivät kehittämään toimintaa hankkimalla yritykselle uudet, laajemmat tilat Merikarvian Tuorilasta valtatie 8:n varrelta. Paikkana vanha Harjun tila mahdollistaa entistä monipuolisemman ja ympärivuotisen toiminnan.

Maalaismeininkiä ja matkailupalveluja ympärivuotisesti uusissa tiloissa landeteemapuistossa, maalaishotellissa ja hostellissa sekä lounas-kahvilassa

Tilalla jatketaan vanhojen tuttujen maalaismeininkien parissa, mutta suositun MuuMaa -landeteemapuiston rinnalle on tuotettu myös uusia palveluita. Huhtikuussa farmilla avautuivat tarinaa huokuvat majoituskohteet Maalaishotelli Hanna & Magnus sekä Hostelli Vanha navetta. Päätalon tunnelmallisessa tuvassa sijaitsee lounas-kahvila Harjun tupa. Loppukeväälle odotetaan aikuisten pienryhmiä kokoustamaan ja virkistäytymään.

- Muutos- ja rakennustöitä on ollut paljon, sillä tila on toiminut viime vuosikymmenet tanssipaikka Merikievarina. Koko konseptin kasvaminen tuo omat haasteensa yrityksen arkeen. Ajaton, aito maalaistunnelma ja tekeminen pilke silmäkulmassa halutaan säilyttää kasvusta huolimatta, Frans Koivuniemi lupaa.

- Meillä on intohimo tähän työhön sekä halu kehittyä ja uudistua, vaikka se edellyttäisi jännittäviäkin uudistuksia. Meillä on kasassa hyvä tiimi ja vahva yhteinen visio maalais- ja luontoelämyksien tuottamisesta, Miina lisää.

Kasvua yritysverkostosta

Koivuniemen Herran farmi on yksi Merikarvian matkailun yritysvetureista. Yrityksellä on selkeä oma toimintakonsepti, jossa asiakas on huomioituna joka hetkessä. Yritys luo alueelle elinvoimaa hyödyntämällä tuotteissaan ja palveluissaan muita alueen yrityksiä. Moni alueen matkailutuotteista onkin rakennettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

– Tavoitteenamme on kasvaa verkostona yhdessä yritysten kanssa. Loistavana esimerkkinä matkailun yritysverkostosta on kunnan hallinnoima Merikarvialla onnistuu! -yritysryhmähanke, jossa myös Koivuniemen Herran farmi on mukana. Olemme kuntana tukemassa yritysten verkostoitumista, kasvua ja kehitystä monella tapaa, oli sitten kyse markkinoinnista, tuotekehittelystä tai toimitilojen tarpeesta. Koivuniemen Herran saama tunnustus on palkinto sekä upealle yrittäjäperheelle että koko meidän yrittäjäverkostolle, iloitsee Merikarvian kunnan kehittämisasiantuntija Noora-Mari Iisakkala.

---------

Tunnustuksen kriteerit

Valinnassa huomioidaan innovatiivisuus ja rohkea ote yrityksen kehittämiseen. Palkittava voi olla uusi yrittäjä, joka aloittaa tyhjältä pöydältä tai toimivan yrityksen jatkaja, joka on lähtenyt kehittämään yritystä selkeästi uusille urille. Palkinnolla halutaan kannustaa nimenomaan uutta yrittäjäsukupolvea ryhtymään maaseutumatkailuyrittäjiksi. Tunnustus jaetaan nyt 14. kerran.

Lisätiedot:

Pehtoori Frans Koivuniemi, p. 040 533 8057, info@koivuniemenherra.fi

www.koivuniemenherra.fi

Lisätietoja huomionosoituksesta:

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja Kirsi Ilola 040 596 8027

ja Lomalaidun ry:n toiminnanjohtaja Kimmo Aalto, 040 1791 618

----------



Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry on valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien verkosto, jonka jäsenyrityksinä on majoitus-, ohjelma- ja ruokapalveluja tuottavia yrityksiä sekä valtakunnallisia matkailun kehittämisorganisaatioita. Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 22.4.2021 myönnetyllä palkinnolla halutaan rohkaista nuoria yrittäjiä jatkamaan alalla ja kehittämään matkailutoimintaa edelleen.



Lomalaidun ry on valtakunnallisesti maaseutumatkailua ja maaseutumatkailuyrittäjyyttä edistävä ja kehittävä yhdistys, jonka jäseninä ovat Agrologien Liitto ry, Agronomiliitto ry, Autoliitto ry, Pro Agria Keskusten Liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen 4H-liitto ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.