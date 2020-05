Koivusaaren metroaseman lattiapintoja uusitaan kesällä – vaihtoehtoisena yhteytenä Katajaharjuun bussilinja 20

Länsimetro Oy uusii Koivusaaren metroaseman laituritason lattiapinnan kesällä 2020. Asema on uusimisen ajan suljettuna matkustajilta 1.6.-5.8.2020, jolloin metrojunat ajavat Koivusaaren aseman ohi pysähtymättä. Metro kulkee muilta osin normaalisti lattian uusimisen aikana. Uusiminen tehdään lattiamateriaalissa havaittujen halkeamien vuoksi. Alueen vaihtoehtoisina yhteyksinä toimivat bussilinjat 20 ja 104.

Vaihtoehtoiset yhteydet alueella

Metroaseman lattian uusimisen aikana vaihtoehtoisena yhteytenä Katajaharjun ja Isokaaren alueille on bussilinja 20. Bussilla 20 pääsee Lauttasaaren ja Ruoholahden metroasemille. Metrolla länteen ja Ruoholahtea pidemmälle itään matkustavan kannattaa vaihtaa metroon Lauttasaaren asemalla. Siellä helpoin vaihto metron ja bussin välillä on Gyldénintiellä aseman A-sisäänkäynnillä, jonka edessä bussi 20 pysähtyy laitureissa 1 ja 2. Bussi pysähtyy myös Lauttasaarentien laitureilla 3 ja 4, joilta kävelymatka metroon on hieman pidempi.

Koronavirustilanteen vuoksi matkustajamäärät ovat laskeneet Koivusaaren aseman lähialueella. Matkustajamäärien takia bussiyhteyksien vuoroväli pidetään aiemmin ilmoitetusta poiketen Katajaharjun ja Lauttasaaren aseman välillä nykyisten aikataulujen mukaisena myös Koivusaaren aseman sulkemisen aikana. HSL:n bussiliikenteessä on siirrytty supistettuun kesäliikenteeseen 20.4. alkaen, mikä tarkoittaa Koivusaaren yhteyksien osalta, että bussi 20 kulkee arkisin 15 minuutin ja viikonloppuisin 20 minuutin välein. Bussin 20 matka-aika Koivusaaren asemaa lähimmiltä pysäkeiltä Isokaarella (Vaskiniementie H1036/H1037) Lauttasaaren asemalle on n. 5 minuuttia ja linjan päätepysäkiltä Katajaharju H1040 n. 8 minuuttia.

Espoon Hanasaaren ja Länsiväylän alueen matkustajia palvelee myös bussilinja 104, joka kulkee Lauttasaaren metroasemalta Lauttasaarentietä ja Länsiväylää pitkin Westendin kautta Haukilahteen. Bussi 104 käyttää Lauttasaaren asemalla Lauttasaarentien pysäkkejä eli laitureita 3 ja 4 metron B-sisäänkäynnin läheisyydessä. Koivusaaren asemaa lähimmät bussin 104 pysäkit ovat pysäkit Katajaharju H1066/H1067 Lauttasaarentiellä. Bussi 104 käyttää Hanasaaren kohdalla pysäkkejä Hanasaari E2205/E2332. Bussin 104 matka-aika pysäkeiltä Katajaharju H1066/H1067 Lauttasaaren asemalle on n. 2 minuuttia. Hanasaaressa käytössä ovat lisäksi kesälläkin ruuhka-aikaan Länsiväylää liikennöivät bussit sekä kaupunkipyöräasema.

Vaihtoehtoisten yhteyksien tarkemmat aikataulutiedot ovat jo nyt nähtävissä myös HSL:n Reittioppaassa, kun matkustusajankohdaksi valitsee 1.6. tai sen jälkeisen ajan.

Aseman työmaa

Koivusaaren asema suljetaan lattian uusimisen ajaksi, jotta uusiminen saadaan tehtyä mahdollisimman lyhyessä ajassa. Näin toimimalla työmaan aiheuttama haitta voidaan keskittää pienempien matkustajamäärien kesäkauteen.

1.6. alkaen metrojunat eivät enää pysähdy asemalla ja Koivusaaren aseman sisäänkäynti suljetaan.Työt alkavat työmaan perustamisella sekä purku- ja suojaustöillä. Purkuvaihe kestää noin neljä viikkoa, jonka kanssa tehdään osittain samanaikaisesti lattiarakenteen pohjatöitä neljän viikon ajan. Pohjatöiden edettyä alue kerrallaan aloitetaan uusien lattialaattojen ja -opasteiden asennus. Lopuksi suoritetaan tarvittavat viimeistelytyöt, loppusiivous ja työmaan purkaminen, jonka jälkeen asema on valmis avattavaksi matkustajaliikenteelle.

Korjaustyöt tullaan tekemään tehokkaasti ja turvallisesti niin että aseman ohi kulkeva metroliikenne ei häiriinny ja työn kesto olisi mahdollisimman lyhyt. Työtä tehdään kolmessa vuorossa. Aseman hissit ja sisääntuloaula ovat korjaustöiden ajan työmaakäytössä.

