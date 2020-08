Kokeile Päivystyshelppiä ja kerro käyttökokemuksesta

Päivystystalo on yksi Terveyskylä.fi -palvelun osioista. Päivystystalolla on kuukaudessa keskimäärin yli 35 000 käyttäjää ja 51 000 sivunkatselua. Katsotuimpia sisältöjä on yksittäiset itsehoito-ohjeet joista katsotuinta eli Kurkkukipu ja nielutulehdus-ohjetta on katsottu tänä vuonna jo yli 39 000 kertaa. Päivystyshelpillä on ollut koekäytön aikana tähän mennessä reilu 2 600 sivunkatselua.