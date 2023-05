Kokemusasiantuntijat pitivät uutta psykiatrista sairaalaa toimivana

Kokemusasiantuntijat kiersivät tutustumassa uuden sairaalan aulassa, sisäpihalla, yhdellä osastolla sekä liikuntatiloissa ja saunassa. Uudessa sairaalassa lähes kaikki potilaat sijoitetaan yhden hengen huoneisiin. Tässä sekä kokemusasiantuntijat että kierrokselle osallistuneet terveydenhuollon ammattilaiset näkivät paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita yhteisöllisyyden rakentumiselle. Kokemusasiantuntijoita mietitytti, miten voidaan totutella olemaan yhdessä, jos ollaan paljon omissa huoneissa. Toisaalta oma huone tarjoaa oman turvapaikan ja rauhan. Työntekijöikden pitäisikin uusissa tiloissa olla aktiivisesti yhteydessä potilaisiin ja huolehtia, että kukaan ei jää yksin.

Reitin varrella käytiin keskustellen läpi esimerkiksi potilaiden turvallisuutta, ulkoilua ja pyykinpesumahdollisuuksia. Myös langattoman verkon toiminta ja vierailutilat kiinnostivat, samoin uuden rakennuksen opasteet ja löytyminen laajalta sairaala-alueelta. Keskustelua herätti paitsi potilaiden myös henkilökunnan sopeutuminen uusiin tiloihin ja niiden tuomiin muutoksiin. Henkilöstöä perehdytetään uusien tilojen käyttöön syksyn aikana.

– Tämä on uusi paikka ja opettelemme myös uusia tapoja toimia, Taysin projektipäällikkö Tarja Tammentie-Sarén totesi.

Taysin psykiatrian vastuualueella on jo muutaman vuoden ollut toiminnassa kokemusasiantuntijaryhmä, jossa on mukana sekä potilas- että omaiskokemusasiantuntijoita. Koulutetut kokemusasiantuntijat tuovat potilaiden ja omaisten näkökulmia psykiatrian toimintaan ja palveluihin. Myös uuden sairaalan rakennusprojektia on seurattu ryhmässä säännöllisesti.

Uusi sairaala käyttöön tammikuussa

Tays Keskussairaalan alueelle Tampereelle rakennettava psykiatrinen sairaala eli T-rakennus luovutetaan hyvinvointialueelle elokuun lopussa. Syksyn aikana tiloja kalustetaan ja varustellaan ja henkilökuntaa koulutetaan. Potilaat pääsevät sairaalaan tammikuun puolivälistä alkaen, ja muutto Tays Pitkäniemestä kestää viikon.

Uudessa sairaalassa on 184 potilaspaikkaa. Pitkäniemeen jää edelleen kehitysvammahuollon toimintaa. Uuteen T-rakennukseen tulee myös kaikille avoimia tiloja, kuten sisäpiha, kahvila ja taiteella ja istuskelupaikoilla täydennetty terapiakatu.