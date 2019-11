Kokkola Material Week 2019 – Kemia keskellämme

Kansainvälinen Kokkola Material Week tarjoaa vuosittain korkeatasoisen kattauksen kemianteollisuuden, biotalouden ja mineraalitalouden ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä. Kokkola Material Weekistä on kehittynyt alan toimijoiden ja sidosryhmien merkittävä verkostoitumistapahtuma.

Kokkola Material Week (KMW) järjestetään tänä vuonna 9.-14.11.2019, ja paikkana on Centria-ammattikorkeakoulun uudet upeat tilat Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Viikon teemana on Kemia keskellämme, kertoen kemian monipuolisesta vaikutuksesta niin geo-, bio-, kuin kiertotaloudessa.

KMW järjestetään hyvin omaleimaisesti talkoovoimin, yhteistyössä alueen toimijoiden kesken. Toimijoiden verkostoista löytyvät yli 50 huippupuhujaa saapuvat yleisölle maksuttomaan tapahtumaan puhumaan. Tapahtumaviikon järjestelyissä ovat mukana KOSEK, Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Geologian tutkimuskeskus GTK, Kokkola Industrial Park (KIP), KPEDU, Luonnonvarakeskus (Luke), Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan liitto. Tapahtumayhteistyössä on mukana myös toimijoiden hankkeita, sekä Keskipohjanmaa-lehti.

Alla muutamia poimintoja päivien ohjelmasta:

Seminaariviikko alkaa lauantaina 9.11. yleisöpäivällä Chydenia-kauppakeskuksessa. Tapahtumassa näet viikkoon osallistuvia yrityksiä mm. suurteollisuusalueelta, sekä alueen tutkimus-, kehitys-, ja koulutustarjontaa. Järjestämme tapahtuman aikana myös opastettuja kiertoajeluita Kokkola Industrial Parkin alueelle.

Maanantaina 11.11. Avajaisseminaarissa keskitytään alueen kehittämiseen ja esille tuomiseen valtakunnan mittakaavassa. Paikalla on kaupungin ja maakunnan johtoa yhdessä muiden valtakunnantason päättäjien kanssa. Seminaarissa pohditaan mm. digitalisaation, raaka-aineiden muutoksen (epäorgaanisesta orgaaniseen), akkutuotannon sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia teollisuuteen.

Tiistaina 12.11. on GeoKokkola – päivä, jolloin tarjolla on kaivosalaan ja kaivannaisiin painottuva kattaus. GeoKokkolassa käsitellään alan nykytilaa ja tulevaisuutta, johon meneillään oleva liikenteen sähköistyminen tuo oman mausteensa. Lisäksi tiistaina pienillä ja suurilla yrityksillä on yhdessä näytteilleasettajien kanssa mahdollisuus verkostoitumiseen perinteisessä Meeting Point tapahtumassa!

Keskiviikkona 13.11. BioKokkola – päivän teemana ovat biomassoista saatavat lisäarvotuotteet, elintarvikkeet ja kosmetiikka sekä biojalostamot. BioKokkolassa polttopiste siirtyy uusiutuviin luonnonvaroihin. Päivän aikana saadaan uusinta tietoa meneillään olevista biotalouteen liittyvistä hankkeista sekä tutkimustuloksista.

Torstaina 14.11. ReKokkola-päivän aiheena on megatrendiksi muotoutuva kiertotalous. Päivän tarkoituksena on keskittyä alueella muodostuvien teollisten sivuvirtojen hyödyntämiseen ja syntyvän jätteen vähentämiseen.

Koko ohjelma löytyy osoitteesta www.materialweek.fi