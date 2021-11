Kokkola Material Week hybriditapahtuma ylitti odotukset

- Tunnelmallisella Tullipakkahuoneella kokoontui lähes satapäinen live-yleisö, joka pääsi seuraamaan mielenkiintoisia puheenvuoroja mukaansatempaavan moderaattorin André Noel Chakerin luotsaamana. Maanantain seminaariohjelmaa oli mahdollista seurata kokonaisuudessaan myös livestriimin kautta. Huomasimme kuitenkin, kuinka mielellään ihmiset viimeinkin saapuivat tapahtumapaikalle katsomaan ja kuulemaan puhujia sekä verkostoitumaan muiden osallistujien kanssa, kertoo KOSEKin hankeasiantuntija Nora Birkman Neunstedt

Maanantain avajaisseminaarin livestriimistä huolehti KPK Events, ja kaupungintalon lähetyksistä Mediakeskus LIMEn opiskelijat ohjaajiensa tuella.

- Koko seminaariviikko on lukuisten toimijoiden yhteisponnistus, ja on hienoa kuinka voimme tarjota myös alueen opiskelijoille mahdollisuuden päästä mukaan tutustumaan ison tapahtuman toteutukseen. Opiskelijoilla on myös eturivin tilaisuus osallistua seminaareihin, joissa he pääsevät näkemään myös mahdollisia tulevia työnantajiaan ja saamaan tietoa toimialan kehitysnäkymistä, iloitsee Kokkola Material Weekin koordinaattori Anu Rantamäki Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta.

Kokkola Material Weekin Geo-, Re ja BioKokkola – päivät jatkoivat asiantuntevien puheenvuorojen sarjaa pitkin viikkoa. Keskusteluja käytiin tiistaina GeoKokkolassa mm. osaamisesta ja koulutuksesta, akkuklusterista ja alihankintaketjuista. Lisäksi tiistai-iltana järjestettiin yritysten verkostoitumistapahtuma Industry Meeting Point. Keskiviikkona ReKokkolassa puolestaan pureuduttiin kemianteollisuuden energiaratkaisuihin nyt ja tulevaisuudessa, sekä kemianteollisuuden ilmastotiekarttaan liittyviin tulevaisuuden tarpeisiin ja teknologioihin, joita tarvitaan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Toisena teemana ReKokkolassa esiteltiin Ekosysteemisopimuksen Kokkolan kärjet, ja käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu akkukemikaalien ekosysteemistä. Keskiviikkopäivän lopuksi järjestettiin erityisesti pk-yrityksille suunnattu suomenkielinen Team Finlandin tilaisuus. Koko seminaariviikon päätti torstain BioKokkola – päivä, jonka neljä osiota olivat biokaasu, turve, biokemikaalit ja ekosysteemit kestävässä biotaloudessa.

- Ensi vuonna onkin Kokkola Material Weekin kymmenes järjestämisvuosi. Tapahtuma-ajaksi on päätetty 14. – 17.11.2022, ja seuraavan tapahtuman valmisteluja käynnistetään jo lähiaikoina. Tapahtuman järjestäminen hybridinä vaatii luonnollisesti enemmän resursseja, mutta uskomme että jatkossakin pyrimme ainakin jossain määrin samatyyppiseen toimintamalliin. Verkon välityksellä on helpompi saavuttaa myös kansainvälisempää yleisöä, jonka myötä saamme kerrottua yhä laajemmalle osallistujajoukolle Kokkolan keskeisestä roolista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, toteaa KOSEKin toimitusjohtaja Timo Lahtinen.

Järjestelyissä olivat mukana: Biolaakso-klusteri, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Industrial Park, Kokkolan kaupunki, KOSEK, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KPedu, KPK Events, Luonnonvarakeskus, Mediakeskus Lime, Oulun yliopisto sekä Pohjanmaan ELY.

Lisätietoja:

Anu Rantamäki

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Timo Lahtinen

KOSEK

Nora Birkman Neunstedt

KOSEK

