Kokkola Material Week keräsi ennätysyleisön - huippuviikon kruunasi mittavan vetyhankkeen julkistus

- Tämän vuoden tapahtuma on ollut kerrassaan upea, kiitosta on sadellut runsaasti eri suunnilta, ja pitkin viikkoa on jo tipahdellut viestejä ympäri Eurooppaa ensi vuoden tapahtumaan osallistua haluavilta. Me järjestäjät emme voisi olla tyytyväisempiä! Ensi vuonna Kokkola Material Week järjestetään 20.-23.11.2023, kertoo tapahtuman koordinaattori, KOSEKin yrityssuhdekehittäjä Nora Birkman Neunstedt.

Seminaariviikon neljän päivän yhteenlaskettu osallistujamäärä keräsi tapahtumapaikalle noin 1300 kävijää kuuntelemaan yli viittäkymmentä paikan päällä tilaisuudessa esiintynyttä puhujaa, ja livestreamin kautta yli 1400 katsojaa. Lisäksi lauantaina kauppakeskus Chydeniassa järjestetty yleisöpäivä keräsi kahden vuoden tauon jälkeen satoja osallistujia. Kokkolan suurteollisuusalueelle järjestetyt kiertoajelut täyttivät kaksi bussia äärimmilleen.

- Tarjoamamme oheisohjelmat, Neristanin kävelykierrokset ja suurteollisuusalueen kierrokset, kiinnostivat runsaasti niin paikallisia kuin muualtakin tulleita kävijöitä, ja oli hienoa näyttää heille Kokkolaa monesta näkökulmasta. Osallistujat ovat kiitelleet kovasti ohjelmaa, ja suurteollisuusalue on vaikuttavuudellaan yllättänyt monet, toteavat oheisohjelman järjestelyistä vastanneet KIP ry:n toiminnanjohtaja Johanna Hylkilä ja Visit Kokkolan ryhmämyynnistä vastaava Jari Kola tyytyväisinä.

Kokkola Material Weekin yhteydessä Flexens Oy julkaisi suunnitelmansa mittavasta vetyhankkeesta, joka on suunnitteilla Kokkolan suurteollisuusalueelle.

- Vuoden 2022 Kokkola Material Week jää historiaan ennätyksellisenä. Oli todella hienoa todeta runsaslukuinen yleisö eri tapahtumissa. Material Weekin yksi huippuhetkistä oli Flexens Oy:n julkistus aikeistaan rakentaa Suomen tähän asti suurin vedyntuotantolaitos Kokkolaan. Laitoksen suunniteltu kapasiteetti olisi 300MW ja investoinnin arvo n 500 milj €. Olemme kaupunkina iloisia tästä uutisesta, ja se on pitkäjänteisen kehitystyön tulosta, kertoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Akkualan eurooppalaiset kärkiyritykset saapuivat Suomen kutsumana Kokkolaan pitämään ensimmäistä Battery IPCEI Summit -tapaamista. Suomi ja suomalaiset yritykset ovat aktiivisesti mukana Saksan ja Ranskan vetämissä hankkeissa. Kokkolassa oli lähes 50 yritysten, jäsenmaiden ja EU-komission edustajaa tutustumassa akkutekemiseen Suomessa, ja keskustelemassa akkuteollisuuden ajankohtaisista haasteista.

- Vieraamme olivat todella vaikuttuneita suomalaisesta akkuosaamista, tekemisen meiningistä ja Kokkola Material Weekin positiivisesta säpinästä, sanoo Markku Kivistö, Business Finlandin Cleantech investointien johtaja.

Kokkola Material Weekin keskiössä on verkostoituminen. Yhteistyö Visit Kokkolan kanssa mahdollisti ennätysmäärän näytteilleasettajia Kokkolan kaupungintalon aulaan. Näytteilleasettajia oli tänä vuonna yhteensä 14. Seminaaripäivien aikana aktiivinen yleisö käytti hienosti väliajat hyödykseen verkostoituen ja näytteilleasettajien tarjontaan tutustuen.

Järjestelyissä olivat tänä vuonna mukana: KOSEK, Kokkolan kaupunki, Biolaakso-klusteri, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Industrial Park, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KPedu, Mediakeskus LIME, Visit Kokkola, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Team Finland, Business Finland, Business Sweden, Innovation Norway ja kauppakeskus Chydenia.

Lisätietoja:

Nora Birkman Neunstedt

yrityssuhdekehittäjä

KOSEK

nora.birkman.neunstedt@kosek.fi

044 7809 091