Kokkolan kaupunki palkitsi vuoden yhteiskuntavastuullisena yrityksenä Oy Raisoft Ltd:n

- Yritys on panostanut pitkäjänteiseen kasvuun ja kehittämiseen Kokkolassa ja Raisoftin yrityskuva on hyvin positiivinen. Raisoftin aidosti toimiva monikulttuurinen työympäristö toimii hyvänä esimerkkinä ajankohtaisessa keskustelussa kasvavasta työvoiman tarpeesta, kertoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg valinnan taustoista.

Kaupunki palkitsee vuosittain yhteiskuntavastuullisen yrityksen Kokkolassa. Palkinto myönnetään yritykselle, jonka toiminta on vastuullista ja edistää kotipaikkakunnan kehittymistä yhteistyössä kaupungin kanssa. Ensimmäinen palkinto jaettiin Kokkola 400 juhlavuoden kunniaksi.

Raisoftin toimitusjohtaja Robert Åström on palkinnosta otettu ja tunnustaa ylpeänä tunnistavansa palkinnon perusteluista Raisoftin.

- Nämä ovat asioita, joihin olemme todella panostaneet. Pitkäjänteistä ja kansainvälistä kehitystyötä on tehty yli 20 vuotta. Viime vuosina kasvuvauhtimme on kiihtynyt. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota sosiaalisuuteen ja avoimuuteen kaikkia työntekijöitämme kohtaan riippumatta siitä, millainen heidän polkunsa Raisoftille on ollut. Niiden moninaisuus on meille suuri rikkaus. On myös ilo ja erittäin lämmittävää kuulla, että meistä puhutaan hyvää selän takana.

