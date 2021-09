Kokkolan matkailumajakka 2021 Toivosen kotieläinpuistolle

Toivosen eläinpuisto ja museokylä on sekä paikallisten retkikohde että matkailijoiden arvostama vierailukohde, jossa on mielenkiintoista koettavaa ja nähtävää kaikenikäisille. 36 vuotta sitten perustetulla kohteella on parhaimpina kesinä ollut jopa 35 000 kävijää. Eläinpuiston vieressä sijaitsevan suositun matkaparkin kehittäminen ja hyvä ylläpito ovat vastanneet kotimaanmatkailun kysyntään. Toivosen eläinpuisto ja museokylä on vuosia ollut tärkeä osa Kokkolan matkailupalveluiden tarjontaa seudulla liikkuville matkailijoille.

Kokkolan Matkailumajakka – palkinto myönnetään henkilölle tai organisaatiolle, joka on teollaan tai toiminnallaan edistänyt Kokkolan alueen matkailua ja tehnyt töitä aluemarkkinoinnin hyväksi.

Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 Blue1:n toimitusjohtaja Stefan Wentjärvelle. Sen jälkeen palkinnon ovat saaneet kapellimestari Sakari Oramo, Kokkola Cup, Kokkolan Tiikerit, Kokkola-Campingin toimitusjohtaja Erkki Ahtiainen, Ykspihlajan Kulttuuriviikko, Café Tankarin yrittäjäperhe ja Kristiina Teerikangas.