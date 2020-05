Kokkolan suurteollisuusalue 75 vuotta: KIP:n menestys perustuu globaaliin kilpailukykyyn

Kokkolan suurteollisuusalueen tuotannollisten yritysten vuotuinen viennin arvo on yhteensä yli 1,7 miljardia euroa. Jotta 75-vuotisjuhlavuottaan viettävä KIP:n alue menestyisi myös tulevaisuudessa, sen tuotannollisten yritysten tulee olla globaalisti kilpailukykyisiä, korostaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Alun perin Kemiran ja Outokummun tehtaat käsittäneestä suurteollisuusalueesta on kasvanut reilussa seitsemässä vuosikymmenessä kansainvälisesti merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jossa toimii 17 teollisuuslaitosta ja noin 60 teollisuudelle palveluita tuottavaa yritystä. Tuotantolaitoksista monet ovat Kemiran tai Outokummun jälkeläisiä, kuten Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas Boliden Kokkola, kobolttipulvereita ja -kemikaaleja valmistava Freeport Cobalt, akkumateriaaleja tuottava Umicore Finland, Euroopan suurin kalsiumkloriditehdas Tetra Chemicals Europe, hienokemikaalien sopimusvalmistaja Cabb sekä Yara Suomi, jolla on Kokkolassa kaliumsulfaatti- ja rehufosfaattitehtaat.

Niiden lisäksi alueelle on sijoittunut viime vuosina myös täysin uusia tuotannollisia yhtiöitä. Esimerkiksi suomalainen Woikoski on rakentanut KIP:n alueelle sekä vety-, hiilidioksidi- että ilmakaasutehtaat.

Uusia tulijoita riittää jatkossakin. Muun muassa kaivosyhtiö Keliber on ilmoittanut rakentavansa suurteollisuusalueelle litiumkemiantehtaan. Suomen Malmijalostus on puolestaan aloittanut YVA-menettelyn, joka liittyy yhtiön uuteen prekursoritehtaaseen. Yhtenä vaihtoehtona on tehtaan rakentaminen KIP:n alueelle Kokkolaan.



Kokkolan kaupunki kehittää aluetta työpaikat edellä

Kokkolan kaupunki on ollut ja on edelleen keskeinen toimija suurteollisuusalueella jo sen vuoksi, että kaupunkikonserniin kuuluvat Kokkolan Satama, Kokkolan Energia ja Kokkolan Teollisuusvesi ovat tärkeä osa KIP-kokonaisuutta.

- Kemiran silloisen tehdaspalveluyhtiön OnePointin hankinta kaupunkikonserniin vuonna 2006 oli rohkea päätös, joka varmisti tietynlaisen pohjarakenteen alueen tulevalle toiminnalle. Ilman tätä ratkaisua omistusrakenne KIP:n alueella ei olisi sitä, mitä se tänä päivänä on, sanoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Hänen mukaansa kaupunki haluaa omalta osaltaan kehittää suurteollisuusaluetta pitkäjänteisesti työpaikat edellä.

- Jotta nykyiset työpaikat säilyvät ja syntyy myös uusia, alueen tuotantoyritysten pitää olla globaalisti kilpailukykyisiä. Yritysten omien toimien lisäksi tähän vaikuttavat esimerkiksi yhteiskunnallisesti vakaa ja turvallinen toimintaympäristö sekä kansallinen päätöksenteko.

KIP:n merkitystä Kokkolan ja ympäröivän maakunnan elinvoimalle ja työllisyydelle kehitysjohtaja kuvaa valtavaksi.

- Tiiviillä rakentamisella tilaa löytyy vielä useille uusille tulijoille. Tuotannollisten yritysten on helppo asettua alueelle, koska ympäristöstä löytyy ydintoimintoja palvelevat valmis infra ja monipuoliset raaka-ainevirrat sekä hyödykkeet, Sandberg sanoo.



Palveluyritykset kasvavat suuryritysten imussa

Tuotannolliset yritykset ovat synnyttäneet ympärilleen laajan palveluyritysten verkoston. Edustettuina ovat muun muassa kunnossapito- ja suunnittelupalvelut, satamapalvelut, kiinteistö- ja toimitilapalvelut, ICT-palvelut, urakointi- ja projektipalvelut, sähkötyöpalvelut sekä turvallisuuspalvelut.

Kotek Factory Service on yksi KIP:n alueelle sijoittuneista teollisuuden kunnossapitäjistä. Kotek on kasvanut suurteollisuusalueen tuotantolaitosten siivittämänä, ja KIP:n asiakkuudet ovat olleet vahvoja referenssejä, kun Kotek on laajentanut asiakaskuntaansa eri puolille Suomea.

- Kun tulimme suurteollisuusalueelle 2007, yhtiömme liikevaihto oli noin miljoona euroa, ja tänä päivänä se on lähes 4 miljoonaa. KIP:n teollisten asiakkaiden merkitys liiketoiminnassamme on erittäin suuri, sanoo Kotekin toimitusjohtaja Pasi Koskinen.

Suoraan liikevaihdossa näkyvien euromääräisten vaikutusten lisäksi suuryritysten asiakkuuksista on ollut Kotekille muutakin hyötyä.

- Koska työkohteet ovat usein hyvin vaativia, se on kasvattanut meidän osaamistamme. Lisäksi yhteistyö suuryritysten kanssa on opettanut meille työturvallisuuskulttuuria, joka seuraa automaattisesti muillekin työmaille Suomessa. Kaiken kaikkiaan sillä, mitä olemme KIP:n alueella oppineet, on tosi kova markkina-arvo sama, minne menemme, Koskinen jatkaa.

Hän uskoo, että paikallinen palvelutarjonta on yksi olennainen osa sitä kokonaisuutta, josta KIP:n vientiyritysten kilpailukyky muodostuu.

- Paikalliset palveluntarjoajat tuntevat laitosten erityisyydet ja ne myös toimivat joustavasti. Prosessiteollisuudessa tulee eteen tilanteita, joissa palveluntuottajan pitää reagoida nopeasti. Me palvelemme asiakkaita läheltä, ja meidän työntekijöillämme esimerkiksi turvallisuuskoulutukset ovat valmiiksi käytyinä, Koskinen sanoo.