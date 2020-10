Kokkolan suurteollisuusalue 75 vuotta: Vastuullisuus vahvistaa KIP:n alueen sosiaalista toimilupaa

"Vastuullisuus on aidosti sisäänrakennettu KIP:n alueen yritysten toimintaan. Haluamme kertoa omasta tekemisestämme entistä näkyvämmin ja kansantajuisemmin, koska vastuullisuus myös vahvistaa sosiaalista toimilupaamme", sanoo Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen puheenjohtaja Thomas Slotte.

Thomas Slotte arvioi 75-vuotisjuhlavuottaan viettävän suurteollisuusalueen vastuullisuutta ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmista.

- Koko alue on rakentunut hyvin vahvasti sivuvirtojen hyödyntämisen periaatteelle, minkä ansiosta KIP näyttäytyy Suomessa kiertotalouden kehtona. Kalakantojen seuranta, vuosittaiset velvoiteistutukset sekä määrältään huomattavan suuret vapaaehtoiset kalaistutukset Kokkolan edustan merialueella ovat esimerkkejä käytännön teoista, joilla yritykset kantavat ympäristövastuutaan, Slotte toteaa.

Sosiaalista vastuuta edustaa muun muassa säännöllinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Lisäksi KIP:n alueen yritykset ovat perinteisesti tarjonneet nuorille vuosittain satoja kesätyöpaikkoja, eikä koronapandemiakaan pienentänyt kesätyöpaikkojen määrää. Suurteollisuusalueen suurimmat yritykset vaikuttivat aikanaan vahvasti myös siihen, että Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen perustettiin vuoden 2007 alusta Oulun yliopiston alainen kemian alan professuuri.

- KIP:n taloudelliset vaikutukset tulevat esimerkiksi siitä, kuinka paljon alueen yritykset maksavat veroja sekä työllistävät ihmisiä suoraan ja alihankintojen kautta. Kemianteollisuudessa yksi toimialan työntekijä työllistää keskimäärin neljä muuta henkilöä, Slotte kertoo.

KIP:n yritykset työllistävät suoraan 2 300 työntekijää. Kokkolan kaupungin talousjohtajan Jari Saarisen mukaan suurteollisuusalueen työpaikkojen määrällä ja sitä kautta kertyvillä tuloveroilla on iso merkitys kaupungin taloudelle. KIP:n työntekijämäärä on noin 10 prosenttia Kokkolan koko työikäisestä väestöstä. Jokainen työssäkäyvä kokkolalainen maksaa tuloveroja kaupungille nettona keskimäärin 8 000 euroa. Tämän mukaan KIP:n alue tuottaa Kokkolan kaupungille tuloveroja noin 18 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 2,5 tuloveroprosenttia. Luvussa ei ole Saarisen mukaan edes huomioitu sitä, että KIP:n keskipalkat ovat selvästi keskiarvoja korkeammat.

- Nämä ihmiset useimmiten myös asuvat Kokkolassa, rakentavat koteja, perustavat perheitä ja käyttävät paikallisia palveluita, Saarinen luettelee esimerkkejä välillisistä talousvaikutuksista.

"Ihmisten täytyy tietää, mitä täällä tehdään"

Thomas Slotte sanoo, että vastuullisuus alkaa yleensäkin olla yrityksille yhä enemmän liiketoiminnan edellytys. KIP:n yksi vahvuus on hänen mukaansa se, että alueella toimii useita oman alansa kansainvälisiä huippuyrityksiä. Suurteollisuusalueyhdistys puolestaan on perustanut työryhmiä, kuten ympäristö- ja turvallisuustyöryhmät, joiden jäsenet on valittu muun muassa kyseisistä yrityksistä.

- Työryhmissä jaetaan yhteisesti vastuullisuuteen liittyvää tietoa ja hyviä käytänteitä sekä mietitään vastuullisuuden painopistealueita. Yritysten tasolla vastuullisuus koostuu yrityskohtaisesti sadoista erilaisista asioista. Olennaista on se, että yritykset ovat yhtä mieltä siitä, että vastuullisuus nostetaan näkyvästi esille KIP:n toiminnassa. Kehitettävää Slotte löytää vastuullisuusviestinnästä.

- Vastuullisuus on vahvasti esillä yritysten toiminnassa, mutta tähän mennessä emme ole kertoneet siitä riittävästi. Meillä on suorastaan velvollisuus viestiä näistä asioista ja vieläpä ymmärrettävästi, koska ihmisten on tärkeä tietää, mitä täällä tehdään, Slotte korostaa. Sen lisäksi että vastuullisuudesta viestiminen vahvistaa KIP:n sosiaalista toimilupaa paikallisten ihmisten silmissä, se parantaa alueen tunnettuutta ja sitä kautta tukee rekrytointeja.

- Kaiken lisäksi vastuullisuus on varsinkin nuorille entistä merkityksellisempi asia. Enää ei riitä tuotteen ja toiminnan korkea laatu, vaan olennaista on myös kestävä tapa toimia, Slotte sanoo.