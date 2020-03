Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys korostaa toiminnassaan suurteollisuusalueen vahvuuksia

Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys korostaa vuoden 2020 toiminnassaan teollisuusalueen vahvuuksia. Suurteollisuusalueen vahvuuksiksi nousevat muun muassa seuraavat tekijät: alueelle on muodostunut monipuolinen kemianteollisuuden osaamiskeskittymä, alueen toimijoita palvelee korkeatasoinen teollinen infrastruktuuri sekä hyödyke- ja palvelutarjonta, ja alueella on harjoitettu tehokasta kiertotaloutta jo yli 50 vuotta.

Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona 18.3. etäkokouksena vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi. Kokouksessa käytiin läpi vuosikokouksen sääntömääräiset asiat, muun muassa hallituksen nimeäminen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Boliden Kokkolan henkilöstöjohtaja Tarja Halonen sekä Rauanheimon uusi aluejohtaja Kim Ventin. Kolme vuotta yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Kai Nykänen luovutti pestin Freeport Cobaltin hallintojohtaja Thomas Slottelle.

Yhdistyksen hallituksen uusi kokoonpano:

- Thomas Slotte (pj), Freeport Cobalt Oy

- Mikko Rintamäki, Kokkolan Energia Oy

- Petri Lempiälä, Neste Oyj

- Jacek Makowiecki, CABB Oy

- Jonne Sandberg, Kokkolan kaupunki

- Olli-Matti Airiola, KIP Service Oy

- Tarja Halonen, Boliden Kokkola Oy

- Kim Ventin, Oy M. Rauanheimo Ab

- Johanna Hylkilä, Kokkola Industrial Park (sihteeri)

Tuotannollisen toiminnan aloittamisesta Kokkolan suurteollisuusalueella tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 vuotta. Tuotannollisen toiminnan juhlavuosi näkyy myös Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen toiminnassa. Juhlavuoden pääteemana on kiertotalous ja materiaalitehokkuus, joita tuodaan esille käytännön esimerkein KIP:n alueelta. Juhlavuosi näkyy myös kokkolalaisten arjessa, ovathan suurteollisuusalueen yritykset merkittävä työllistäjä kaupungissa ja ympäröivässä maakunnassa. KIP on mahdollistamassa pääyhteistyökumppanuudella One big band – ROCKKOLA 400 -tapahtuman toteutuksen kesäkuussa. Kyseessä on yksi Kokkolan kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden tapahtumista, ja siinä 400 muusikkoa esiintyy yleisölle ilmaisessa ulkoilmakonsertissa.