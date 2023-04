Kokkolan uudeksi museotoimenjohtajaksi on valittu Joanna Kurth

Kokkolan uudeksi museotoimenjohtajaksi on valittu turkulainen Joanna Kurth. Kurthilla on monipuolinen työkokemus museoalalta. Hän on toiminut mm. tutkijana, näyttelyamanuenssina ja intendenttinä Wäinö Aaltosen museossa sekä Turun museokeskuksessa. Tällä hetkellä hän työskentelee Turkuun suunniteltavan Historian ja tulevaisuuden museon hankepäällikkönä sekä Turun museokeskuksen johtoryhmän jäsenenä.

Kuvaaja: Suvi Elo

Kurthin on määrä aloittaa Kokkolan museotoimenjohtajan virassa 1.9.2023, kun nykyinen museotoimenjohtaja Kristina Ahmas jää pois virasta. Lisätietoja:

Joanna Kurth

050 339 2139

joanna.kurth@turku.fi

