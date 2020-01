Koko Espoo #kummitilaan: Espoo on yksi Lastenklinikoiden Kummien pääyhteistyökumppaneista 2020

Espoon kaupunki on vuonna 2020 yksi Lastenklinikoiden Kummien pääyhteistyökumppaneista. Syyskuussa Espoo Metro Areenalla järjestettävän Elämä Lapselle -konsertin lisäksi #kummitila-tempauksia järjestetään vuoden mittaan ympäri kaupunkia.

Espoo on koko vuoden #kummitilassa, kun kaupunki on yksi hyväntekeväisyysjärjestö Lastenklinikoiden Kummit ry:n pääyhteistyökumppaneista. Vuoden kohokohtana on syyskuussa Espoo Metro Areenalla järjestettävä Elämä Lapselle -konsertti, ja aiheeseen liittyviä pienimuotoisempia tapahtumia järjestetään pitkin vuotta. Kuka tai mikä tahansa taho voi osallistua kampanjaan omalla keräyksellä, tapahtumalla tai tempauksella, ja sitä kautta tuoda lasten hyvinvoinnin eteen tehtäviä hyviä tekoja näkyväksi.

”Kummit tekevät todella tärkeää työtä. Haluamme haastaa ja innostaa mukaan kaikki espoolaiset toimijat, erityisesti työyhteisöt – myös kaupungin omat työntekijät. Tavoitteenamme vuoden aikana on paitsi kerätä mojova potti rahaa hyvää tekevään työhön, myös luoda perustaa uusille pitkäjänteisille kumppanuuksille espoolaistoimijoiden ja Kummien välillä”, sanoo Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola.

Lastenklinikoiden Kummit on ollut pienten potilaiden ja heidän perheidensä tukena jo vuodesta 1993 lähtien. Kummien valtakunnallisina tukikohteina ovat viisi yliopistollista lastenklinikkaa, lastentautien tutkimus sekä lasten ja nuorten mielenterveystyö.

”Yhteistyö Espoon kaupungin kanssa avaa upeasti eri osapuolille monipuoliset mahdollisuudet edistää lasten ja nuorten terveyttä sekä hyvinvointia. Kummien tavoitteena on tukea parasta mahdollista hoitoa lapsille ja nuorille Suomessa, ja kummitila-konsepti on kehitetty ihmisten osallistumista sekä osallistamista varten esimerkiksi juuri tällaisissa projekteissa. On todella hienoa päästä tekemään tätä vaikuttavaa vuositason yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa”, kertoo toiminnanjohtaja Anu Rapeli Lastenklinikoiden Kummeilta.

Lastenklinikoiden Kummit ry tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Viime vuosina yhdistys on tukenut merkittävin panoksin lasten ja nuorten mielenterveystyötä. Varoja kerätään erilaisin tavoin ympäri vuoden. Koko toimiaikanaan Kummit ry on tehnyt lahjoituksia n. 36 miljoonan euron edestä.