KOKO MAAN OPETUS ETÄOPETUKSEKSI

Liettuan kouluista jo 130 siirtää opetuksen etäopetukseksi Sanakon Connect nettipalvelulla.

Sanako Connect siirtää olemassa olevan kielistudion sellaisenaan verkko-opetukseksi, ilman muutosta opetussuunnitelmaan. Opettajat ovat huomanneet, että alunperin kielten opettamiseen tehty ohjelmisto toimii erinomaisesti muuhunkin opettamiseen.



Liettua on edelläkävijänä ottanut tässä ison askeleen ja nyt jo 130 koulua on aloittanut opetuksen Sanako Connectilla. Iso määrä kouluja näiden lisäksi tulee ottamaan työkalun käyttöön pian.



“Etsimme nyt pikaisesti työkaluja etäopetuksen järjestämiseen. Kahden viikon päästä viimeistään kaikki opetus siirtyy etäksi. Meille on tärkeää, että ei tarvita mitään sovellusten asennuksia ja virtuaaliluokan pystyttäminen on helppoa. Sovellus on hyvä, kun materiaalien jako ja tehtävien palauttaminen sekä palautteen antaminen on samassa työkalussa äänitoimintojen kanssa”, kertoo opettaja Vaidotas Vilkas Kintain koulusta Liettuasta.



Sanakon toimitusjohtaja Juho Isola sanoo: “Olen erittäin tyytyväinen, että voimme auttaa opettajia vaikeassa tilanteessa, ja ennen kaikkea nostan hattua opettajien innovatiivisuudelle, että kieltenopettamiseen suunniteltua etäopettamistyökalua käytetään kaikessa opettamisessa”



Koulujen laajamittaisesta sulkemisesta johtuen Sanako antaa kevätlukukaudeksi ilmaiseksi käyttöön ohjelmiston kaikissa maissa, jolla opetusta voidaan toteuttaa etäopetuksena. Sanako Connect:in saa nettipalveluna heti käyttöön ilman asennuksia. https://www.sanako.com/connect-free/



Sanako toimittaa kielistudioteknologiaa ja sisältöjä 114 maahan. Sanakolla on 40.000 koulua ja yliopistoa asiakkaina kuten Sandy Creek High School ja University of South Carolina Yhdysvalloissa, Nottinghamin yliopisto Isossa-Britanniassa ja Helsingin yliopiston kielikeskus.