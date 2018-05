Koko perhe sähköpyörällä Korkeasaareen

HSY:n Ilmastoinfo tarjoaa Korkeasaareen saapuville perheille sähköpyörien kokeilumahdollisuuden. Kokeilussa aikuiset voivat ajaa sähköpyörällä Mustikkamaan parkkipaikalta Korkeasaaren lipunmyyntiin tai sieltä takaisin parkkipaikalle, ja perheen lapset kulkevat sähköpyörätaksin kyydissä. Sähköpyörät ovat testattavissa päivittäin 21.5.-3.6 arkisin kello 16-18:30 ja viikonloppuisin 12-18:30.

- Ihmisillä on usein vääriä mielikuvia sähköpyöristä ja siksi on tärkeää tarjota mahdollisuuksia kokeilla pyörällä ajamista. Korkeasaari on mainio paikka testaukselle, koska parkkipaikalta eläintarhaan on nopeasti pyöräiltävä matka ja tarjolla on erilaisia reittivaihtoehtoja. Sähköpyörällä ajaminen on hauskaa, ja yleensä ihmiset ihastuvat siihen ensi kokemuksella. Korkeasaaressa kokeilumatka on kuitenkin myös riittävän pitkä, että siinä saa tuntuman siitä miten sujuva ja näppärä sähköpyörä on arkisena liikennevälineenä, kertoo HSY:n Ilmastoinfon BSR-e sähköpyöräilyn edistämishankkeen projektipäällikkö Petteri Nisula.

Sähköpyörätaksin ohjaimissa on yleensä Suomenlinnassa sähköpyörätaksia kuljettava Mikko Klang. Mikko on merikapteeni, joka on aikanaan ohjannut muun muassa suuria öljytankkereita maailman merillä.

- Tankkerin sijaan kuljetan paljon mieluummin ihmisiä sähköpyörällä. Onnekseni voin tehdä sitä merellisessä ympäristössä niin Suomenlinnassa kuin Korkeasaaressa. Ja kun Korkeasaaren kokeilukampanjassa vielä rohkaistaan vaihtamaan auto sähköpyöriin, koen tekeväni erityisen hyödyllistä työtä ympäristön puolesta, painottaa sähköpyörätaksiyrittäjä Mikko Klang.

Sähköpyöräkokeilu on erittäin hyvin linjassa myös Korkeasaaren arvojen ja tavoitteiden kanssa.

- Korkeasaari kannustaa asiakkaitaan ympäristön huomioimiseen. Sähköpyörien kokeilukampanja on meille lämpimästi tervetullut, sillä hauskaan kokeiluun yhdistyy viesti omien liikkumisvalintojen pohtimisesta. Toivomme, että joku kokeiluun osallistunut perhe saapuukin Korkeasaareen seuraavan kerran auton sijaan sähköpyörillä, visioi Korkeasaaren markkinointijohtaja Susanna Silvonen.

Kolmivuotisessa (2018-2020), EU:n rahoittamassa BSR-electric -hankkeessa edistetään sähköistä liikennettä Itämeren alueen kaupungeissa. HSY:n Ilmastoinfon BSR-electric hanke keskittyy pääkaupunkiseudulle ja käsittää Virtaa fillariin -kampanjan lisäksi alueellisia pilotointeja, jossa muun muassa tarjotaan sähköpyörien kokeilemismahdollisuuksia ja parannetaan sähköpyörien pysäköintiratkaisuja muutamilla asuinalueilla ja työpaikkakeskittymissä.