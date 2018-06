Koko perheen Classic American Diner saapui Raisioon kauppakeskus Myllyyn

Yhdestoista American Diner tuo Varsinais-Suomen suurimpaan kauppakeskukseen aitoa amerikkalaisuutta henkivän pysähdyspaikan niin annostarjontansa, sisustuksensa kuin tunnelmansakin puolesta. Menun kulmakivinä ovat laaja valikoima ja täyttävät jenkkikeittiön klassikot.

Suosittu American Diner on auennut Raision Myllyyn. Konseptin raameja ei lähdetty rikkomaan, vaan ravintolassa nähdään muista kaupungeista tuttu amerikkalainen miljöö neonkyltteineen, erilaisine figuureineen, lentokoneineen, isoine kitaroineen ja värikkäine kalusteineen.



- American Diner täydentää hienosti kauppakeskuksen uutta ravintolamaailmaa – se on ennen kaikkea helposti lähestyttävä, rento ja perheystävällinen ruokapaikka. Myllystä löytyy jopa yli 150 erilaista liikettä, joten shoppailun lomassa on hyvä välillä tankata, Restamaxin aluepäällikkö Anssi Karppinen sanoo.



Valtava hampurilaisvalikoima – uutuutena donitsiburgerit!

Listan päätuote ei jää arvailujen varaan, sillä burgereita löytyy yhteensä noin 40 eri vaihtoehtoa neljässä eri kategoriassa: Original Diner Burgers, Premium Black Angus Burgers, Chicken Burgers sekä Veggie Burgers. Kasvisvaihtoehtoja on lisätty ja esimerkiksi hampurilaispihvin saa halutessaan seitanista valmistettuna.



Kokeilunhaluisille Myllyn American Diner tarjoaa uniikkina uutuutena Donut Burgerin, joko liha- tai kanapihvillä, kera pekonin ja paistetun kananmunan.



- Panostamme burgereissamme ennen kaikkea laadukkaisiin raaka-aineisiin ja autenttisiin makuyhdistelmiin, joiden lisäksi runsaus on kaikki kaikessa. Listalla on tietysti myös muun muassa wingsejä, pihvejä, sandwichejä, pannukakkuja, pirtelöitä sekä amerikkalaiseen tyyliin koko päivän saatavilla oleva tuhti aamiaislautanen Classic Breakfast Platter. Tervetuloa herkuttelemaan, Karppinen toivottaa.



Myllyn American Dinerissa on avajaistarjouksena Kids Burger pahvisen jenkkiraudan kyydissä tarjoiltuna hintaan 4,90 € (norm. 6,90 €).



Classic American Diner, Mylly

Myllynkatu 1, Raisio

Avoinna: ma–pe 11–21, la 11–19, su 11–18

