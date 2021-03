Koko Suomen on aika siirtyä pahoinpitelystä hyvinpitelyyn!

Katja Kytölän uusi tietokirja keskittyy lähisuhdeväkivaltaan sekä siihen, miten lähisuhdeväkivallasta voi selviytyä.

Millainen maailma on ilman pahoinpitelyä?

Katja Kytölän Pahoinpitelystä hyvinpitelyyn (Basam Books 2021) on uudenlainen tietokirja lähisuhdeväkivallasta. Tietokirjassa yhdistyvät niin kokemus kuin ajantasainen tieto lähisuhdeväkivallasta ilmiönä.

Pahoinpitelystä hyvinpitelyyn tukee lähisuhdeväkivallasta irtaantumista ja selviytymistä ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmien avulla.

”Kaikesta voi selvitä, ja kaikesta on oikeus selvitä. Myönteisyys ei tarkoita kielteisten tunteiden ohittamista. Se, kuinka kokee asiat, määrittää selviytymistä, ei itse tapahtuma tai vastoinkäyminen.”

Lähisuhdeväkivalta on kasvava ilmiö Suomessa: lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille tarkoitettu auttava puhelin Nollalinja vastaanotti viime vuonna ennätysmäärän puheluita. THL kertoo Nollalinjan ottavan pian käyttöön myös chat-palvelun. (STT Mediaviestinnän uutiskirje 9/21.)

On entistä tärkeämpää tuoda käytännön tason työkaluja auttamaan ihmisiä, jotka painivat tämän ongelman kanssa. Lähisuhdeväkivallasta voi selviytyä ja selviytyjät voivat päästä elämässään kukoistamaan.

”Ajattelen niin, että kukoistuksessa on kysymys syvimmillään siitä, että rakastaa itseään. Että tuntee itsensä, omat arpeutuneet haavansa, omat vaikuttimensa, mutta myös ennen kaikkea omat vahvuutensa, voimavaransa ja intohimon kohteensa. Kukoistaja tunnistaa omat tarpeensa, rajansa ja rakkautensa. Hän osaa ja voi olla itseään kohtaan hyväksyvä ja armollinen.”

Kirjailijasta

Katja Kytölä on espoolainen sosionomi, ratkaisukeskeinen terapeutti ja väkivaltatyön asiantuntija. Hänellä on takanaan vuosien työskentely lähisuhdeväkivallan kokijoiden auttamiseksi sekä tieteellinen perehtyneisyys ilmiöön. Katja Kytölä on auttanut lukuisia perheväkivaltaa kokeneita lapsia ja aikuisia sekä myös tekijöitä. Hän on myös kouluttanut ja luennoinut aiheesta.