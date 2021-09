Koko Suomi voi nyt äänestää maailman onnellisinta ihmistä - katso videosarja Maria Veitolan vierailusta Vaasassa

Videosarjassa toimittaja Maria Veitola syventyy vaasalaiseen onnellisuuteen vierailemalla Maija Mäen, Anni Ruostekosken ja Sebastian da Costan luona. Videoiden perusteella suomalaiset voivat äänestää, kuka kolmikosta on maailman onnellisin.

– Heistä jokaisella on tarinansa ja oivalluksensa onnellisesta elämästä, mutta mielestäni kolmikkoa yhdistää poikkeuksellinen yhteys itseensä. He luottavat siihen, että elämässä voi ja saa tehdä asioita, jotka kumpuavat sisimmästä, Veitola ihastelee.

Veitola vieraili Mäen, Ruostekosken ja Da Costan luona elokuussa. Heidät oli valittu ehdolle maailman onnellisimmaksi ihmiseksi yli sadan ilmoittautuneen ja ilmiannetun joukosta. Toukokuussa julkaistussa etsintäkuulutuksessa maailman onnellisimman ihmisen haku rajattiin Vaasan seudulle, koska Vaasan tavoitteena on olla maailman onnellisimman maan onnellisin kaupunki. Vaasalaisten onnellisuutta on kehitetty syksystä 2020 lähtien onnellisuusprofessori Markku Ojasen opastamana.

– Mikä on perheen, luonnon, kotiseudun ja arvojen merkitys onnellisuudelle? Voiko onnellisuutta opettaa tai voiko sitä siirtää lapsilleen? Videosarjassa nousee esiin aitoja ja syvällisiä pohdintoja. Maailman onnellisinta voi äänestää vaikkapa sillä perusteella, kenen video sykähdyttää, kiehtoo tai inspiroi eniten. Meistä jokainenhan kokee onnellisuuden eri tavalla, Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén evästää.

– Tutkimusten mukaan hyvät teot lisäävät onnellisuutta. Onnellisimman ihmisen etsintä on Vaasan teko kaikille suomalaisille. Haluamme lisätä henkilötarinoista löytyvien oivallusten kautta suomalaisten onnellisuutta sekä muuttaa perinteistä ajatusta siitä, että onneaan ei saisi näyttää, taustoittaa Forsén.

Onnellisin julkistetaan lokakuussa Strömsössä

Maailman onnellisinta ihmistä voi äänestää osoitteessa maailmanonnellisinkaupunki.fi. Äänestys päättyy 2. lokakuuta Vaasan tutkimusmatkan huipentuessa Onnellisuusiltaan idyllisessä Strömsö-huvilassa. Vaasan 415-vuotispäivänä järjestettävää Onnellisuusiltaa voi seurata suorana tutussa osoitteessa maailmanonnellisinkaupunki.fi sekä Vaasan kaupungin Instagramissa.

– Maria Veitolan juontaman verkkolähetyksen pääosassa on tietysti onnellisuus. Finaalikolmikko Anni, Maija ja Sebastian sekä professori Markku Ojanen keskustelevat Marian kanssa yhteisen seikkailumme oivalluksista ja siitä, minkälaista on onnellinen ja sujuva arki Vaasan seudulla, kertoo Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin markkinointipäällikkö Mari Kattelus.

– Onnellisuusillan ja tutkimusmatkamme tärkein kysymys on kuitenkin se, mitä olemme yhdessä oppineet onnellisuudesta. Me Vaasan seudulla haluamme, että mahdollisimman moni on mahdollisimman onnellinen, toteaa Kattelus.

Maailman onnellisimmaksi ihmiseksi äänestetty saa elinikäisen käyttöoikeuden Vaasan kulttuuri- ja liikuntapalveluihin.

Tästä on kyse: