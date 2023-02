Kokoelma Swanljung levittäytyy Kuntsin modernin taiteen museoon

Lars Swanljung lahjoitti merkittävän nykytaiteen kokoelmansa Vaasan kaupungille vuonna 2018.

Hammaslääkäri Lars Swanljung keräili nuoruudessaan vinyylilevyjä ja oli kiinnostunut musiikin lisäksi elokuvista. Intohimo kuvataiteisiin syttyi 1980-luvun lopussa, jolloin hän hankki yhdessä puolisonsa kanssa Jim Dinen ja Roy Lichtensteinin grafiikkaa. Kokoelma karttui nopeasti ja 1990-luvulla kokoelma sai oman tunnuksen, logon. Kokoelma oli ensi kertaa esillä Tikanojan taidekodin näyttelyssä vuonna 2000. Jo tuolloin Swanljungin toiveena oli, että taideteokset saisivat kodin hänen synnyinkaupungistaan Vaasasta.

Kokoelma Swanljung käsittää yli 900 teosta ja edustettuna on lähes 400 taiteilijaa. Kokoelmaan kuuluu joukko Yhdysvalloissa vaikuttaneiden taiteilijoiden teoksia, mutta merkittävin ulkomaisen taiteen kokonaisuus edustaa pohjoismaista nykytaidetta. Lukumäärällisesti kokoelma painottuu suomalaiseen taiteeseen. Kokoelma Swanljung – sydämen äänellä -näyttely keskittyykin suomalaiseen taiteeseen 1980-luvulta eteenpäin, mutta mukana on lisäksi edustavia esimerkkejä ulkomaisesta taiteesta kuten Josef Albersin, Kristaps Ģelzisin ja Georg Guðnin teoksia.

Hankintoja ohjasi intuitio, sydämen ääni

Lars Swanljung oli kerääjänä ennakkoluuloton. Hän viehättyi erityisesti vähäeleisestä ja minimalistisesta taiteesta. Kokoelman teoksissa on myös huumoria ja räväkkyyttä, sillä Swanljung haastoi mielellään itseään. Hän ei hankkinut vain sitä mikä viehätti hänen silmäänsä välittömästi vaan etsi jatkuvasti uutta. Hän vieraili usein vastavalmistuneiden kuvataiteilijoiden näyttelyissä ja osti tuoreita teoksia kokoelmaansa esimerkiksi Jussi Gomanilta ja Janne Kiiskilältä. Vuonna 2014 Kiasman Ystävät ry nimesi Lars Swanljungin Vuoden Nykytaiteen Ystäväksi.

Lars Swanljung tapasi henkilökohtaisesti monia kokoelmansa taiteilijoista. Näyttelyssä on esillä hänelle läheisten taiteilijoiden kuten Silja Rantasen, Carolus Enckellin, Martti Aihan, Kari Cavénin ja Pasi Karjulan teoksia. Swanljung seurasi tarkkaan näyttelyarvosteluja ja säilytti kokoelmansa taiteilijoihin liittyviä tietoja. Hänestä kasvoi taiteen tuntija, mutta viime kädessä hankintoja ohjasi intuitio. Lars Swanljungilta kysyttiin usein neuvoa taiteen ostamiseen ja se kuului: Kuuntele sydämesi ääntä.

Näyttely Kokoelma Swanljung – sydämen äänellä on esillä 25.2.–20.8.2023 Kuntsin modernin taiteen museossa.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/plqNWQTReUEpS8pl