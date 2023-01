Kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä Valtion taideteostoimikunnan puheenjohtajaksi

Kansallisgalleria käynnistää selvityksen johdon matkakuluista sekä edustamiseen ja verkostoitumiseen liittyvistä menoista 21.12.2022 14:09:56 EET | Tiedote

Kansallisgallerian johdon matkakulut ovat viime päivinä nousseet keskustelun kohteeksi. Erityisesti esiin on nostettu Kiasman johtajan matkakuluihin liittyvää kulujen takaisinperintää. Julkisen rahan käyttäjänä Kansallisgallerialla on suuri vastuu toiminnastaan. Kansallisgalleria on käynnistänyt sisäisen selvityksen, joissa tutkitaan koko Kansallisgallerian nykyisen johdon matkakulut ja edustusmenot vuosilta 2017-2022. Selvitys valmistuu tammikuun aikana. ”Haluamme saada selkeän kuvan tilanteesta ja laittaa pisteen spekulaatioille. Toistaiseksi meillä ei ole syytä epäillä tahallisia väärinkäytöksiä, mutta jos selvitys osoittaa toisin, ryhdymme luonnollisesti vaadittaviin toimenpiteisiin”, pääjohtaja Kimmo Levä toteaa. Matkustaminen ja edustustehtävät ovat osa Kansallisgallerian johtajien työnkuvaa.