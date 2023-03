Kokoomuksen 15 keinoa koulutuksen kunnianpalautukseen

Kokoomus haluaa nostaa koulutuksen osaksi viimeisten viikkojen vaalikeskustelua.

“Suomen menestyksen takana on vahva osaamispääomamme. Koulutusjärjestelmämme on tuottanut erinomaisia oppimistuloksia, lisännyt mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä tuottanut osaajia työelämän tarpeisiin. Eväät Suomen talouskasvuun nojaavat koulutettuun työväestöön”, muistuttaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Kokoomus haluaa kiinnittää huomiota koko koulupolkuun aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteen koulutukseen saakka. Varhaiskasvatuksessa Kokoomus etenisi kohti osittain maksutonta varhaiskasvatusta. Kokoomus haluaa toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen pysyvästi. Peruskouluihin puolue palauttaisi työrauhan. Esimerkiksi kännyköiden käyttöä on opettajan pystyttävä rajaamaan luokassa. Samoin Kokoomus haluaa taata jokaiselle peruskoulusta valmistuvalle riittävät perustaidot edetä toisen asteen opintoihin.

“Heikkenevien oppimistulosten tie on käännettävä. On hälyttävää, että meiltä valmistuu peruskoulusta jopa joka kahdeksas nuori vailla kunnollisia luku-, lasku-, tai kirjoitustaitoja. Siksi olemme esittäneet esimerkiksi perusopetuksen viikkotuntimäärän lisäämistä, jotta aikaa oppimiselle on riittävästi. Ensisijainen keino on uudistaa oppimisen tuki. Myös luokalle jäämisen on oltava aito vaihtoehto”, kansanedustaja, Kokoomuksen sivistyspolitiikan verkoston puheenjohtaja Sari Multala toteaa.

Toisen asteen osalta Kokoomus jatkaisi viime vaalikaudella tehtyjen uudistusten toimeenpanoa. Sekä ammatillisessa että lukiokoulutuksessa on varmistettava riittävä oppimisen tuki opiskelijoille. Korkeakoulujen rahoituksen vahvistamiseksi Kokoomus on väläyttänyt korkeakoulujen pääomittamista jopa 8 miljardilla eurolla siirtämällä koko Solidiumin osakesalkku korkeakouluille. Tästä syntyisi yli 300 miljoonan uusi tulovirta korkeakouluille.

“Vuoteen 2035 mennessä uusista työpaikoista jopa 80% edellyttää korkeakoulutason osaamista. Tämä tarkoittaa, että meidän on huolehdittava korkeakoulujärjestelmämme ajanmukaisuudesta ja toimivuudesta sekä kestävästä rahoitustasosta. Se on myös talous- ja työllisyyspolitiikkaa”, Mykkänen muistuttaa.

“Koulutuspolitiikka edellyttää tulevana vuosikymmenenä ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tempoilevaa politiikkaa tulee välttää ja jo tehtyjen uudistusten toimeenpanoon on edelleen panostettava. Ennen kaikkea koulutuksen järjestäjät tarvitsevat työrauhaa ydintehtäviensä toteuttamiseen”, päättää Multala.



Kokoomuksen 15 keinoa koulutuksen kunnianpalautukseen