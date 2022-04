Kokoomuksen eduskuntaryhmä vaatii katkaisemaan energiatuonnin Venäjältä

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen venäläisen öljyn, sähkön ja maakaasun tuonnin pysäyttämisestä. Kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

”Puheet siitä, että Ukrainan asia on meidän asiamme, ovat onttoja niin kauan kuin Eurooppa rahoittaa venäläisiä energiamyyjiä joka päivä. Suomen osuus Euroopan kokonaisuudessa on itsessään pieni, mutta vuonna 2020 Suomikin osti noin 3,2 miljardilla eurolla venäläisiä energiatuotteita”, Mykkänen sanoo.

Mykkänen muistuttaa, että Suomella on valmius tehdä omia ratkaisujaan, kuten hallituskin on todennut.

”Nyt on niiden aika, sillä EU:n laajuisten yhteisten päätösten syntymistä on odotettu jo useita viikkoja. Suomessa on onneksi panostettu energialähteiden monipuolisuuteen ja vältetty liiallista riippuvuutta Venäjästä. Pystymme Suomessa irtautumaan venäläisen energian tuonnista ja käytöstä nopeasti”, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan Pohjoismaiden ja Suomen energiatuonnin merkitys Venäjän sotakassalle on pieni globaalissa mittakaavassa, mutta päätös voisi edistää muiden maiden ratkaisuja.

”Baltian maat ovat jo ilmoittaneet katkaisseensa kaasun ostot Venäjältä 1.4. lähtien, eivätkä ne hanki merkittäviä määriä sähköä Venäjältä. Näin ollen kaasun ja sähkön ostot Pohjoismaiden ja Baltian alueelle kulkevat nyt Suomen kautta. Suomen päätös tarkoittaisi, että Pohjoismaiden alue voitaisiin pääasiallisesti todeta esimerkiksi alueesta, joka olisi katkaissut energiariippuvuutensa Venäjästä”, Mykkänen sanoo.