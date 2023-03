Kokoomuksen Grahn-Laasonen: Rakennusten pakkoremontit on pysäytettävä

Kokoomus vastustaa komission ehdotusta rakennusten energiatehokkuusdirektiiviksi ja kritisoi hallitusta jälleen EU-vaikuttamisen laiminlyönnistä. Euroopan parlamentti äänesti omasta kannastaan komission ehdotukseen eilen 14.3. Direktiivi käsitellään vielä jäsenmaiden neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (Kok.) peräänkuuluttaa Suomelta aktiivisuutta jatkoneuvotteluissa.

”Suomalaisten arki on jo kallista eikä Suomessa ei ole totuttu tuhlaamaan energiaa. Siksi kustannustehottomat pakkoremontit on estettävä. Direktiivin velvoitteet aiheuttaisivat sellaisenaan kotitalouksille miljardien lisäkustannukset uusien energiaremonttien vuoksi. Eduskunnan valiokunnat tyrmäsivät esityksen, mutta mitä hallitus on tehnyt Brysselissä Suomen linjan ja etujen ajamiseksi? Miksi Suomen ääni ei kuulu EU:n päätöksenteossa?” Grahn-Laasonen kysyy.

Käytännössä komission esitys tarkoittaa ensi vaiheessa siirtymää energialuokka G:stä luokkaan F ja myöhemmin edelleen energialuokkaan E. VTT:n arvion mukaan direktiivin vaatimukset tulisivat koskemaan 35 prosenttia Suomen rakennuskannasta.

”Energiatehokkuutta on harvoin helppoa ja kustannustehokasta parantaa erillään rakennuksen muista korjauksista. Direktiivi voi pahimmillaan johtaa jopa tarpeettomiin korjauksiin rakennuksissa, joita ei enää edes käytetä. Toisaalta direktiivi voi johtaa rakennusten ennenaikaiseen purkamiseen. Tässä ei ole mitään järkeä ympäristön eikä talouden kannalta”, Grahn-Laasonen sanoo.

”Rakennusten korjaaminen energiatehokkaiksi on järkevää kustannustehokkaasti toteutettuna. Energian korkea hinta on tehnyt remonteista myös entistä kannattavampia sekä julkiselle sektorille että kotitalouksille”, Grahn-Laasonen sanoo.

”Direktiivin tavoitteisiin eli energiatehokkaisiin rakennuksiin pitäisi pyrkiä kansallisen lainsäädännön keinoin, koska rakennuskanta on hyvin erilainen jäsenmaasta riippuen. Se mikä toimii Ranskassa tai Saksassa, ei välttämättä toimi meillä mm. poikkeavan ilmaston takia. Siksi jäsenmaiden on voitava itse päättää parhaista keinoista energian säästämiseen”, Grahn-Laasonen sanoo.

”Suomen EU-vaikuttaminen todellakin tarvitsee ryhtiliikettä. On jälleen epäselvää, onko hallitus toiminut Brysselissä usealla äänellä yhden selkeän kannan sijaan. Suomen on kyettävä parempaan edunvalvontaan EU-pöydissä”, Grahn-Laasonen sanoo.