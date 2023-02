Kokoomuksen Häkkänen: Marin johtaa harhaan sote-vihjailuillaan

Pääministeri Sanna Marin väitti STT:n puheenjohtajahaastattelussa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden kustannuskasvua hillitsevät toimenpiteet olisivat palveluista leikkaamista. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen muistuttaa, että kustannuskasvun hillitseminen on koko sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite.

Kokoomuksen talouspoliittisessa ohjelmassa on esitetty sote-palveluiden kustannusten kasvun hillitsemistä palveluiden tuottamistapoja uudistamalla. Puolue ei ole esittänyt leikkauksia palveluihin.

“Marinin väite suorista säästöistä sote-palveluihin on absurdi, sillä väestön ikääntymisen ja palvelutarpeen kasvun myötä kustannukset kasvavat vuosittain automaattisesti. Siksi palveluja on uudistettava tavalla, joka lisää palveluiden laatua mutta hillitsee kustannusten kasvua, jotta suuret veronkiristykset ja velanotto voidaan estää. Kaikki puolueet tietävät tämän tavoitteen ja tietävät myös sote-palvelujen ja julkisen talouden vakavan tilanteen. On hyvin erikoista, että SDP:n puheenjohtaja yrittää vaalien alla populistisesti johtaa suomalaisia harhaan puheella leikkauksista sote-palveluihin.”, Häkkänen kysyy.

Häkkänen muistuttaa, että VM:n arvion mukaan sote-kustannukset kasvavat jopa miljardi euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa suomalaisille jatkuvia veronkiristyksiä ja velkaantumista, ellei oteta käyttöön parhaita palvelukäytäntöjä.

”Kustannusten kasvua voidaan hillitä ottamalla parhaat käytännöt joka puolella käyttöön. Kuntien vertailukelpoisissa sote-palveluissa on jopa 30%:n kustannuseroja. Siis saman palvelulaadun voi tuottaa joko kohtuullisella kustannuksella tai suurella kustannuksella. Jos parhaat käytännöt levitetään joka puolelle, saadaan samaan aikaan asiakkaille laadukkaita palveluja ja estettyä voimakasta kustannusten kasvua ja veronkiristyksiä. Siinä on koko sote-uudistuksen ydinasia yhdessä lauseessa. Tämän toteuttamiseen tarvitaan parempaa valtakunnallista ja alueellista johtamista”, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa monituottajuudella eli yritysten ja järjestöjen osaamista hyödyntämällä. Kokoomus edistäisi muun muassa palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia sekä peruisi Marinin hallituksen toteuttaman Kela-korvausten leikkauksen.

”Tärkeintä on, että saamme perusterveydenhuollon kuntoon. Kun ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa ajoissa kuntoon, säästyy sekä rahaa että inhimillistä kärsimystä. Hallituksen Kela-korvausten leikkaus oli huonoa terveyspolitiikkaa, sillä se lisää entisestään julkisen terveydenhuollon jonoja”, Häkkänen sanoo.