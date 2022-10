Kokoomuksen Kauma: Tekikö hallitus kaikkensa tappioiden minimoimiseksi Uniper-kriisissä?

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma kritisoi hallitusta ja pääministeriä Uniper-kriisin hoitamisesta eduskunnan välikysymyskeskustelussa. Kauma piti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron energiamarkkinoiden toimintaa, sähkön hintaa ja hallituksen Fortum-politiikkaa koskevan välikysymyksen eduskuntakeskustelussa.

”Me kokoomuslaiset emme ole vakuuttuneita, että hallitus ja pääministeri Marin tekivät kesällä kaikkensa suomalaisten kansallisvarallisuuden puolustamiseksi Uniperin kriisissä. Miksi pääministeri tyytyi hoitamaan asioita tekstiviesteillä, eikä hän hyödyntänyt arvovaltaansa matkustamalla Berliiniin puolustamaan suomalaisten veronmaksajien ja sijoittajien etua?”, Kauma sanoi.

Kauma ihmetteli, miksei pääministeri keskeyttänyt kesälomaansa, vaikka Uniperin tilanteen ratkaisussa oli kyse miljardien eurojen kansallisesta intressistä. Kauman mukaan kesän tapahtumista syntyi vaikutelma, että Saksan puolelta neuvottelemassa olivat maan parhaat voimat, mutta Suomen puolelta ei.

”Suomalaisten veronmaksajien ja sijoittajien rahaa paloi miljoonia joka päivä, kun Saksan hallitus ja viranomaiset estivät Uniperia nostamasta kaasun hintaa tilanteessa, jossa kaasun markkinahinta oli noussut moninkertaiseksi. Surullisen tarinan lopputuloksena Suomen valtio, suomalaiset yksityissijoittajat ja eläkeyhtiöt menettivät miljarditolkulla rahaa”, Kauma sanoi.

”Suomi tarvitsee hallituksen, joka pystyy puolustamaan Suomen ja suomalaisten etuja energiakriisissä, sekä hoitamaan valtion omaisuutta vastuullisesti. Meidän mielestämme hallituksen näyttöjen perusteella näin ei nyt ole. Siksi esitän, että eduskunta toteaa, ettei hallitus enää nauti eduskunnan luottamusta”, Kauma sanoi.

Kauma: Suomalaisille kohtuuhintaista sähköä myös paukkupakkasilla

Kauman mukaan hallitus on ollut energiakriisin hoitamisessa reaktiivinen ja jopa passiivinen. Kauman mielestä hallituksen ratkaisut kriisin hoitamiseksi ovat olleet laastarimaisia, eivätkä ne ole puuttuneet ongelmien juurisyihin. Lisäksi Kauma syytti hallituksen EU-vaikuttamista ponnettomaksi.

”Kokoomus haluaa, että suomalaisille kodeille ja yrityksille riittää kohtuuhintaista sähköä myös ensi talven paukkupakkasilla. Haluamme, että suomalaiset selviävät sähkölaskuistaan. Siksi on löydettävä keinot saada sähkön hintaa kestävästi alas. Energiakriisi voi kestää pitkään, joten avustusten ja veroetujen varaan emme voi laskea ikuisesti”, Kauma sanoi.

”Kokoomus on valmistellut oman keinovalikoimansa sähkömarkkinoiden uudistamiseksi. Mukana on kuusi lyhyen aikavälin ja kuusi pidemmän aikavälin ratkaisua. Nopeat kriisitoimet antavat helpotusta kotien ja yritysten sähkölaskuihin jo ensi talveksi. Pidemmän aikavälin ratkaisuilla rakentaisimme Suomesta puhtaan energian suurvallan”, Kauma sanoi.

Kokoomuksen keinot sähkömarkkinoiden uudistamiseksi ovat luettavissa puolueen verkkosivuilta.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 5.10. (edustaja Kauma)

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies,

Sähkön hinta on noussut rajusti. Vaikein tilanne on niissä kodeissa, jotka lämpiävät suoralla sähkölämmityksellä sekä perheissä, joiden sähkösopimus on katkolla ja uusi sopimus joudutaan tekemään moninkertaisiksi kohonneilla hinnoilla. Nyt monissa perheissä joudutaan vakavasti pohtimaan, miten hintojen heilahteluista ja kasvavista kustannuksista selvitään.

Koko Eurooppa kärsii Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Euroopan Venäjä-riippuvuudelle rakennettu energiapolitiikka kostautuu ja nostaa energian hintoja koko mantereella.

On oikein, että fossiilienergian tuonti Venäjältä loppuu. Emme halua olla rahoittamassa Putinin johtamaa kansanmurhaa Ukrainassa. Meidän on sopeuduttava maailmaan, jossa itänaapurin tuontienergia ei lämmitä talojamme. Suomen ja Euroopan on vahvistettava omavaraisuutta ja huoltovarmuutta monipuolisella energiapaletilla.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus haluaa, että suomalaisille kodeille ja yrityksille riittää kohtuuhintaista sähköä myös ensi talven paukkupakkasilla. Haluamme, että suomalaiset selviävät sähkölaskuistaan. Siksi on löydettävä keinot saada sähkön hintaa kestävästi alas. Energiakriisi voi kestää pitkään, joten avustusten ja veroetujen varaan emme voi laskea ikuisesti.

Hallitus on ollut energiakriisin hoitamisessa reaktiivinen ja jopa passiivinen. Ennakointi on puuttunut jälleen. Esimerkiksi tehoreservin lakkauttamisen suhteen hallitus ei kyennyt päätöksiin, vaan viranomainen ratkaisi asian hallituksen puolesta. Hallituksen omat ratkaisut ovat olleet laastarimaisia, eivätkä ole puuttuneet ongelmien juurisyihin. Samoin hallituksen EU-vaikuttaminen on ollut ponnetonta, kun käyttöönotettavaksi suunnitellut työkalut eivät monin paikoin ole Suomen intressien mukaisia.

Kokoomus on valmistellut oman keinovalikoimansa sähkömarkkinoiden uudistamiseksi. Mukana on kuusi lyhyen aikavälin ja kuusi pidemmän aikavälin ratkaisua. Nopeat kriisitoimet antavat helpotusta kotien ja yritysten sähkölaskuihin jo ensi talveksi. Pidemmän aikavälin ratkaisuilla rakentaisimme Suomesta puhtaan energian suurvallan.

Sähkön ja kaasun hinnat tulisi ripeästi irrottaa toisistaan, sekä sähkölle asettaa hintakatto. Kysyntäpiikkejä tulisi tasata tarjoamalla kotitalouksille ja yrityksille rahallisia kannustimia siirtää sähkönkulutusta huipputuntien ulkopuolelle. Sähkön kulutuspiikeistä tulisi myös varoittaa ennakkoon esimerkiksi tekstiviesteillä.

Kokoomukselle on myös tärkeää, että kallein tuotantomuoto ei jatkossa yksin määrittelisi sähkön hintaa niin vahvasti. Siksi haluamme selvittää sähkön markkinamallin muutostarpeet. Pidemmällä aikavälillä toivomme myös investointeja ydinvoimaan ja muihin puhtaisiin energiamuotoihin, sekä vetytalouden ja sähkön varastoinnin kehittämistä.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus ei allekirjoittanut perussuomalaisten laatimaa välikysymystä. Meidän mielestämme se ei valitettavasti keskity olennaiseen. Kokoomus haluaa puhua keinoista, jotka aidosti vaikuttavat sähkön hintaan ja jotka ovat realistisia toteuttaa tuhoamatta eurooppalaisia energiamarkkinoita.

Perussuomalaisten välikysymyksestä paistaa EU-vastaisuus ja ajatus yhteisten markkinoiden rikkomisesta. Suomalaiset eivät pärjää paremmin, jos suljemme sähkönsiirtoyhteydet Eurooppaan. Suomi on ollut ja tulee jatkossakin olemaan riippuvainen sähkön tuonnista kylminä pakkaspäivinä. Suomi hyötyy muun muassa norjalaisesta vesivoimasta säätövoimana.

Arvoisa puhemies,

Me kokoomuslaiset emme ole vakuuttuneita, että hallitus ja pääministeri Marin tekivät kesällä kaikkensa suomalaisten kansallisvarallisuuden puolustamiseksi Uniperin kriisissä. Miksi pääministeri tyytyi hoitamaan asioita tekstiviesteillä, eikä hän hyödyntänyt arvovaltaansa matkustamalla Berliiniin puolustamaan suomalaisten veronmaksajien ja sijoittajien etua? Pääministeri ei keskeyttänyt kesälomaansa, vaikka Uniperin tilanteen ratkaisussa oli kyse miljardien kansallisesta intressistä.

Kesän tapahtumista syntyi vaikutelma, että Saksan puolelta neuvottelemassa olivat maan parhaat voimat, mutta Suomen puolelta ei. Suomalaisten veronmaksajien ja sijoittajien rahaa paloi miljoonia joka päivä, kun Saksan hallitus ja viranomaiset estivät Uniperia nostamasta kaasun hintaa tilanteessa, jossa kaasun markkinahinta oli noussut moninkertaiseksi.

Surullisen tarinan lopputuloksena Suomen valtio, suomalaiset yksityissijoittajat ja eläkeyhtiöt menettivät miljarditolkulla rahaa.

Arvoisa puhemies,

Suomi tarvitsee hallituksen, joka pystyy puolustamaan Suomen ja suomalaisten etuja energiakriisissä, sekä hoitamaan valtion omaisuutta vastuullisesti. Meidän mielestämme hallituksen näyttöjen perusteella näin ei nyt ole. Siksi esitän, että eduskunta toteaa, ettei hallitus enää nauti eduskunnan luottamusta.