Kokoomuksen Kiuru: Urheilutapahtumien porttikieltojärjestelmä hallitusohjelmaan

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru jätti tammikuussa hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen urheilutapahtumien porttikieltojärjestelmän käyttöönotosta. Kirjallinen kysymys keräsi eduskunnassa laajan tuen. Sen allekirjoitti kaikkiaan 43 kansanedustajaa yli hallitus -ja oppositiorajan. Kiuru kiittää sisäministeri Krista Mikkosta hallituksen antamasta vastauksesta.

”Porttikieltojärjestelmän edellytysten arviointi saattaa perustelluista syistä tulla harkittavaksi. Myös kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäminen saattaa jossain vaiheessa edellyttää toimivaa porttikieltojärjestelmää. En pidä kuitenkaan realistisena porttikieltojärjestelmän käyttöönottoon tähtäävän lainsäädäntöhankkeen asettamista enää tämän vaalikauden aikana”, Mikkonen toteaa vastauksessaan.

Kiuru esittää, että porttikieltojärjestelmän käyttöönottoon tähtäävästä lainsäädäntöhankkeesta tehdään kirjaus seuraavaan hallitusohjelmaan.

”Ministerin vastaus on hyvä. Huolellisesti valmisteltua porttikieltojärjestelmää tarvitaan yhdeksi työkaluksi häiriökäyttäytymisen kitkemiseksi. Valmistelu on syytä tehdä tiiviissä poikkihallinnollisessa yhteistyötä urheilualan toimijoiden asiantuntemusta hyödyntäen. Asiasta on syytä tehdä periaatepäätös keväällä Säätytalolla eduskuntavaalien jälkeen”, Kiuru sanoo.

”Kirjallinen kysymys lähti liikkeelle urheiluseuroilta tulleesta palautteesta, jossa kiinnitettiin huomiota pyroteknisten laitteiden tuomisesta urheilutapahtumiin. Olen saanut palautetta, että myös ottelutapahtumien rasistiseen huuteluun on tarve puuttua porttikieltojärjestelmällä. Olen samaa mieltä. Rasistinen huutelu ja käyttäytyminen on merkittävä häiriökäyttäytymisen muoto. Toistuvasti häiriköimiseen pitää lukea kaikki häiriköinti”, Kiuru sanoo.