Kokoomuksen Laiho ja Koulumies: Onko Suomessa riittävästi joditabletteja väestön tarpeisiin?

Kokoomuksen kansanedustajien Mia Laihon ja Terhi Koulumiehen mukaan STM:n varautuminen jodin saatavuuteen, keskeisten toimijoiden informointiin ja viestintään oli hoidettu puutteellisesti. Kansanedustajat jättivät tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen joditablettien riittävyydestä ja varautumisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tiistaiaamuna päivitetyn ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa. STM suosittaa kotitalouksia hankkimaan joditabletteja apteekista kotiinsa varastoon enintään 40-vuotiaille ja raskaana oleville sikiön suojaamiseksi.

”STM:n tiedottaminen hoidettiin todella kömpelösti. Miksi ihmisiä ohjeistetaan hankkimaan joditabletteja, jos ei ole ensin varmistettu, että niitä edes on riittävästi apteekeissa. Varmistiko hallitus joditablettien saatavuutta ennen ohjeistuksen antamista? Mitä toimenpiteitä hallitus on tehnyt riittävän jodimäärän varmistamiseksi väestölle? On edesvastuutonta antaa ihmisille ohjeistuksia, jos heillä ei ole mitään mahdollisuuksia toteuttaa niitä. Sillä aiheutetaan vain ylimääräistä huolta ja hätää”, Laiho sanoo.

”STM:n joditablettiohjeistus sisältää paljon muitakin kysymysmerkkejä. Kaikkien tahojen kannalta olisi hyvä saada pikaisesti vastukset siitä, miten vastuut on määritelty ja miten viranomaisyhteistyö on sovittu STM:n, Fimean, THL:n, Huoltovarmuuskeskuksen, STUK:n ja pelastusviranomaisten kesken ja miten ohjeistus kuntiin on toteutettu jodiasiassa. Nyt elämme sote-muutoksen toimeenpanon aikaa ja hallituksen antamia velvoitteita joudutaan toimeenpanemaan alueilla myös haastavassa siirtymävaiheessa”, Laiho jatkaa.

Laihon ja Koulumiehen mukaan epäselvää on myös se, kuinka hallitus aikoo toimia, että saatavuus ja jakelu kunnissa ja jatkossa toteutetaan ja onko lääkettä saatavissa Suomessa kaikille sitä tarvitseville.

”STM:n antoi suosituksen hankkia lääkejodia säteilyvaaratilanteen varalle samaan aikaan, kun mediassa spekuloitiin ydinaseiden käytön mahdollisuudesta. Sosiaali- ja terveysministeriössä olisi pitänyt ymmärtää, että voimallinen suositus saa ihmiset lähtemään apteekkiin ja hyllyt tyhjiksi. Jodin normaali menekki apteekeissa on vähäistä ja apteekkien normaali varastomäärä on pieni. Apteekit eivät pysty vastaamaan, jos kaikki haluavat täydentää varastoja samana päivänä”, Koulumies sanoo.

Laihon ja Koulumiehen mukaan ilmiö on kansainvälinen. Myös muun muassa Norjan media on uutisoinut, että Jodix-tabletit ovat olleet loppuunmyytyjä useimmissa apteekeissa. Seuraava toimitus, josta Norjan lääkevirasto ilmoitti aiemmin tänä vuonna, saapuu 20. huhtikuuta.

Laiho ja Koulumies pitävät epäselvänä, onko Suomessakaan riittävästi joditabletteja riskiryhmille ja koko väestölle ja kohdentuvatko ne aidosti riskissä oleville ihmisille.

”On älytöntä, ettei joditabletteja säännöstellä, vaan myydään jopa sadan kappaleen paketeissa. Yksi henkilö tarvitsee radioaktiivisen laskeuman uhatessa vain yhden, korkeintaan kaksi joditablettia. Hallituksen kannattaisikin tässä tilanteessa harkita joditablettien jakelua yksityishenkilöille säännöstellen nykyistä pienempinä pakkausmäärinä”, Koulumies sanoo.

Laiho ja Koulumies vaativat hallitukselta selvitystä sekavaan tilanteeseen.

”Ihmettelemme tätä sekoilua huoltovarmuuden ja varautumisen osalta. Eikö aiemmista maskien ja koronarokotteiden saatavuusvaikeuksista ole opittu mitään? Tällaisessa kriisitilanteessa, jossa Euroopassa käydään sotaa, viestinnän on oltava tarkkaan harkittua ja oikea-aikaista. Siihen pitää voida luottaa”, edustajat päättävät.

Kirjallinen kysymys sisältää seuraavat kysymykset: