Kokoomuksen Marttinen: Valtiovarainministeri Saarikon puheet ja teot ristiriidassa

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän verovastaava Matias Marttinen syyttää valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (Kesk.) veropoliittisten puheiden ja tekojen ristiriidasta. Saarikko on liputtanut verotuksen keventämisen puolesta, mutta suunta on ollut päinvastainen. Hallitus on kiristämässä työn verotusta ensi vuodelle.

Matias Marttinen. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Hallitus on antanut esityksensä vuoden 2023 tuloveroasteikosta. Esityksen mukaan työn verotus tulee keskimääräisellä kuntaverotasolla kiristymään liki kaikilla tulotasoilla. Kiristyminen on enimmillään 0,3 prosenttiyksikköä. Verotuksen kiristyminen johtuu veroluonteisten sotu-maksujen kiristymisestä, jota hallitus ei ole kompensoinut ansiotuloverotuksessa. “Kokoomus ei tule hyväksymään hallituksen esitystä verotuksen kiristämisestä. Veronkiristykset samaan aikaan nousevien elinkustannusten ja ostovoiman heikentymisen kanssa eivät voisi mennä enemmän pieleen”, Marttinen sanoo. Valtiovarainministeri Annika Saarikko puhui tänään Keskuskauppakamarin Suuressa veropäivässä. Vuosi sitten samassa tilaisuudessa hän ilmoitti kannattavansa useiden miljardien kevennyksiä tuloveroon, jotka olisi voinut aloittaa jo tällä vaalikaudella. Tänäkin vuonna hän sanoi, että kokonaisveroastetta olisi pitkällä aikavälillä kevennettävä. “Valtiovarainministeri Saarikko juhlapuheissa liputtaa veronkevennysten puolesta, mutta kun on tekojen aika, toimii hän päinvastoin. Vuosi sitten hän kannatti merkittäviä tuloveron kevennyksiä, mutta nyt ollaan kiristämässä. Ihmisten elinkustannukset ovat kasvaneet ennätyksellisesti, onko ihmisillä vuoden takaiseen nähden vähemmän tarvetta saada käyttää suurempi osuus itse ansaitsemistaan rahoista?” Marttinen kysyy. Viime vuonna valmistuneessa parlamentaarisen maakuntaverokomitean mietinnössä jokainen puolue on allekirjoittanut johtopäätöksen, että työn kireä verotus on verojärjestelmämme keskeinen ongelma. “Kokoomuksessa ymmärrämme, että hyvinvointipalvelut pysyvät pystyssä vain ahkeran työn ja yrittäjyyden voimin. Kasvun kannalta siirtymä pois työn ja yrittämisen raskaasta verotuksesta on välttämätön. Yksikään kansa ei ole noussut verottamalla. Itseään ei voi tukasta repimällä nostaa ilmaan”, Marttinen päättää.

