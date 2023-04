Kokoomuksen Mykkänen: Hallituksen on löydettävä ratkaisu velkakierteen katkaisuun

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on tyytyväinen käytyihin hallitustunnusteluihin. Eduskuntaryhmä lähtee hallitustunnustelija Petteri Orpon esityksen mukaisesti muodostamaan hallitusta Perussuomalaisten, RKP:n ja Kristillisdemokraattien kanssa. Hallitusneuvottelut alkavat Säätytalolla 2.5.2023.

“Hallitustunnustelija Petteri Orpo on käynyt perinpohjaisen tunnustelun selvittääkseen, mitkä eduskuntaryhmät jakavat yhteisen tilannekuvan ja vision Suomen suunnasta. Kiitän Orpoa selkeästä tunnusteluprosessista”, Mykkänen kiittää.

Mykkänen pitää selvänä, että tulevan hallituksen on löydettävä ratkaisut Suomen julkisen talouden tasapainottamiseen, talouskasvun vauhdittamiseen ja työllisyysasteen nostamiseen.

“Muodostettavan hallituksen tärkein tehtävä on hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. Tämä edellyttää julkisen talouden laittamista kuntoon. Suomalaisille tärkeistä palveluista, kuten varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista, voidaan huolehtia vain, kun talous on terve”, Mykkänen sanoo.

“Uskon, että tällä pohjalla olisi mahdollisuus laittaa Suomen talous kuntoon. Julkisen talouden velkaantuminen on saatava pysähtymään. Tuloja ja menoja on laitettava tasapainoon. Menoja on priorisoitava ja tuloja kasvatettava - ilman veronkorotuksia. Lähdemme rakentamaan Suomea, jossa työnteko ja yrittäjyys kannattaa”, Mykkänen sanoo.

Mykkänen toivoo, että muodostettava hallitus pystyy vahvistamaan sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävillä päätöksillä.

“Kokoomus haluaa olla rakentamassa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää Suomea, joka kykenee huolehtimaan suomalaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Haluamme vahvistaa suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen”, Mykkänen toteaa.