Kokoomuksen Orpo: Nato-jäsenyys maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden

Arvoisa puhemies,

Venäjän häikäilemätön hyökkäyssota Ukrainaa vastaan toi suomalaiset yhteen. Suomalaiset tekivät johtopäätökset nopeasti. Me haluamme elää rauhassa kotimaassamme. Me haluamme Natoon.

Arvoisa puhemies,

Ulkopoliittisten valintojen on pohjauduttava realismiin. Venäjä on tehnyt selväksi, että se voi hyökätä rauhanomaiseen, sitä uhkaamattomaan naapurimaahan. Uhka ei ole katoamassa lähitulevaisuudessa. Merkkejä luottamuksen palautumisesta Venäjään ei ole.

Nato-jäsenyys maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Meillä on oma vahva puolustus, jota vahvistamme entisestään. Mutta meillä on myös takanamme koko liittokunnan voima. Muut vaihtoehdot eivät tarjoa tarvittua turvaa äkillisten ja odottamattomien muutosten varalle.

Kokoomus on edistänyt Nato-yhteistyötä määrätietoisesti. Kannatimme Suomen liittymistä Natoon jo hyvän sään aikana. Tämän vuoden helmikuussa taivas Ukrainan ja Euroopan yllä synkkeni. Hyvän sään aika oli ohi. Silloin kuitenkaan ei ole aika pistää päätä pensaaseen, vaan kohdata totuus.

Kuten presidentti Niinistö sanoi Venäjän hyökättyä: naamiot on nyt riisuttu. Olemme halunneet uskoa taloussiteiden muokkaavan naapurin ajattelua. Paikoin olemme olleet liian sinisilmäisiä Venäjän tarkoitusperien suhteen.

Vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion arvot korostuvat, kun näemme itänaapurin menevän täysin eri suuntaan. Suomen suunta on selvä. Meidän suuntamme on ollut, ja tulee tästä eteenpäinkin olemaan aina kohti länttä. Seuraava askel on jäsenyys puolustusliitto Natossa.

Arvoisa puhemies,

Suomelle ankkuroituminen osaksi läntisten demokratioiden puolustusliittoa on elintärkeää. Kyse on sotien ennaltaehkäisystä ja oikeudesta puolustautua. Päätös hakeutua Naton jäseneksi on teko rauhan edistämiseksi. Se ei ole hyökkäys ketään vastaan.

Vuosia kestänyt ja jatkuvasti kehittynyt kumppanuus Naton kanssa takaa, että olemme erittäin sopiva Naton täysjäseneksi. Sellaiseksi meidän kaltaisen pienen maan Venäjän naapurissa pitää tulla.

Meidän tulee sitoutua Natoon täysin ja ottaa se turva, minkä tarvitsemme. Myös tarjota tukea Nato-jäsenkumppaneille tasavertaisesti. Täysjäsenyyden ohella on tärkeää jatkaa Suomen ja Ruotsin, kaikkien Pohjois-Euroopan maiden sekä Suomen laajan kahden- ja monenvälisen yhteistyön syventämistä.

Jäsenyys Natossa antaa Suomelle mahdollisuuden edistää kansainvälistä turvallisuutta ja rauhaa. Nato-jäsenyys ei ole Helsingin hengen loppu. Päinvastoin äänemme Venäjän kanssa tasavertaistuu. On myös selvää, että jäsenyys Natossa ei sanele sen jäsenten ulkopolitiikkaa. Naton jäsenvaltioilla säilyy kansallinen itsemääräämisoikeus.

Suomalaiset ovat varautuneita meihin kohdistuvaan vaikuttamiseen. Maanpuolustuksemme on kunnossa, kansakuntamme on yhtenäinen, ja monet demokraattiset kumppanimaat ovat tukenamme, Yhdysvallat ja Britannia kärjessä. Olemme vakaa, sisukas demokratia ja tiedämme pärjäävämme – kaikissa olosuhteissa. Emme me tönimisestä kaadu.

Arvoisa puhemies,

Haluan kiittää suomalaisia tämän historiallisen päätöksen mahdollistamisesta ja valtiojohtoa hyvästä toiminnasta muuttuneeseen tilanteeseen. Tässä historiallisessa kansallisen turvallisuuden ratkaisussa ei ole hallitusta tai oppositiota, vaan tämä on tehty kansakuntana yhdessä. Emme jämähdä emmekä lamaannu, vaan otamme kohtalomme omiin käsiimme ja muovaamme kansakuntana oman valoisan tulevaisuutemme. Tämä on viesti suomalaisilta maailmalle.

Velvollisuutemme tässä salissa on varmistaa nyt ja vastedes, että aikoinaan kovimmalla mahdollisella hinnalla maksettu vapaus kantaa. Kokoomuksen edustakuntaryhmä tukee Suomen valtiojohtoa neuvottelujen aloittamisessa viipymättä. Kokoomus antaa työlle täyden tukensa.

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin tunnetaan sanoneen talvisodan opetuksena ”ei enää koskaan yksin". Nyt meidän sukupolvemme voi hänelle vastata: "herra kenraali, me emme ole enää koskaan yksin!”

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro / Lähetekeskustelu / Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (VNS 3/2022 vp)